Телефоны
Опубликовано 16 октября 2025, 15:45
1 мин.

Nothing Phone 3 сравнили по качеству камер с Pixel 9

Всё оказалось неоднозначно
Эксперт YouTube-канала GadgetRevNow продемонстрировал, как снимают фото и видео смартфоны Nothing Phone (3) и Pixel 9.
В портретном режиме с тенями лучше справляется Pixel 9. При этом цвета у него более естественные по сравнению с Nothing.

В 2х больше деталей выдаёт уже Nothing Phone (3), в то время как у Pixel лучше цветообработка.

На Nothing четыре фокусных расстояния: от 1х до 4х, тогда как на Pixel - три: от 1,5х до 3х. Селфи-фото выходят немного более детализированными на Nothing.

Pixel 9 поддерживает синематографический режим, чем не может похвастаться Nothing. У Pixel при видеосъёмке лучше баланс белого и динамический диапазон.

В дневное время в целом более резкие снимки выдаёт Nothing. С примерами вы можете ознакомиться ниже.

Nothing предлагает 3-кратный оптический зум, а вот Pixel - только цифровой.

В условиях полной темноты экспозиция и яркость лучше на Pixel. Также он лучше справляется с обработкой снимков в ночном режиме.