Nothing Phone (3) сравнили по камерам с iPhone 16

На iPhone 16 стоит двойная камера, а на Nothing Phone (3) - тройная. При этом все модули имеют разрешение 50 МП.

При съёмке фото на основную камеру более приглушённые и естественные цвета получаются на iPhone. У Nothing немного больше угол обзора, а цветопередача более тёплая. На 2х тенденция та же, что и на 1х. Если же вам нужен больший зум в портретном режиме, то выбирайте Nothing.

С селфи история та же: более тёплые цвета на Nothing и более натуральные на iPhone. Также снимки на Nothing выходят более детализированными.

iPhone 16 поддерживает съёмку видео в кинематографическом режиме на фронтальную камеру, а у Nothing такой функции нет.

При дневном света на ультраширокоугольную камеру фотографии получаются вновь более тёплыми на Nothing. Кроме того, он лучше обрабатывает тени.

С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.