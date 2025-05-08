Новее — не значит лучше: Айфоны с 11 по 16 сравнили по качеству камер

На фото при дневном освещении заметно, что у iPhone 14 Pro Max, 15 Pro Max и 16 Pro Max больше всего деталей. Между моделями также есть небольшая разница в цветопередаче. С широкоугольной камерой примерно та же история. На деле никакой существенной разницы между смартфонами нет. Фото с 14-го, 15-го и 16-го немного чётче, но это заметно лишь при увеличении изображения.

Если говорить о портретных снимках, то лучшее распознавание краёв на них у iPhone 15 Pro Max и 16 Pro Max.

В дневное время режиме 4К 30 к/с больше всего деталей выдают снова 14 Pro Max, 15 Pro Max и 16 Pro Max. Также у них намного меньше бликов от линз.

С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.