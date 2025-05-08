Новее — не значит лучше: Айфоны с 11 по 16 сравнили по качеству камер

Новее — не значит лучше: Айфоны с 11 по 16 сравнили по качеству камерТестировались модели Pro Max
На фото при дневном освещении заметно, что у iPhone 14 Pro Max, 15 Pro Max и 16 Pro Max больше всего деталей. Между моделями также есть небольшая разница в цветопередаче. С широкоугольной камерой примерно та же история. На деле никакой существенной разницы между смартфонами нет. Фото с 14-го, 15-го и 16-го немного чётче, но это заметно лишь при увеличении изображения.
Если говорить о портретных снимках, то лучшее распознавание краёв на них у iPhone 15 Pro Max и 16 Pro Max.
В дневное время режиме 4К 30 к/с больше всего деталей выдают снова 14 Pro Max, 15 Pro Max и 16 Pro Max. Также у них намного меньше бликов от линз.
С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
Все протестированные смартфоны по-прежнему делают хорошие фото. Особенно когда дело касается стабильности цветопередачи. 15 Pro Max и 16 Pro Max, безусловно, выдают более чёткие снимки и обеспечивают лучшую детализацию. Тем не менее Apple ещё нужно поработать над качеством съёмки при плохом освещении, так как на подобных фото и видео всё равно теряется много деталей.
Ещё одно преимущество 15-й и 16-й модели состоит в том, что у них есть дополнительные режимы фото и видео.