Новейший флагман iPhone 13 Pro Max сравнили с лучшим смартфоном Xiaomi по качеству фото и видео ночью

Эксперт канала TechTablets Крис (Chris) сравнил работу iPhone 13 Pro Max и Mi 11 Ultra при съёмке видео и фотографий. Делались все снимки и видео поздним вечером и ночью.

Сначала ведущий рассказал об особенностях записи видеороликов на этих моделях смартфонов. С точки зрения фронтальной камеры различия видны уже в разрешении: так, iPhone4 способен снимать в 4К, а Mi 11 Ultra - лишь в 1080p. Также на Xiaomi картинка получается уже, чем на iPhone.

При съёмке на основную камеру в 4К и 30 к/с у обеих моделей работает оптическая и цифровая стабилизация. Но определить победителя по более качественной и плавной съёмке Крис не смог. При 4К и 60 к/с iPhone 13 обходит в стабилизации модель компании Xiaomi. Цветопередача при съёмке с этими параметрами более естественная тоже у продукта Apple. Но у обоих появляются на видео блики - в этом был их общий недостаток. Из плюсов, объединяющих эти аппараты, - быстрый автофокус.

Далее настала очередь сверхширокоугольных камер. У 11 Ultra шумов при наведении на яркий свет было чуть больше, чем у 13 Pro Max. Это типично для Android-телефонов, как отметил специалист. А вот стабилизация во время бега заметно лучше работала у Xiaomi.