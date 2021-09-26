Новейший флагман iPhone 13 Pro Max сравнили с лучшим смартфоном Xiaomi по качеству фото и видео ночью

Новейший флагман iPhone 13 Pro Max сравнили с лучшим смартфоном Xiaomi по качеству фото и видео ночьюApple снова победила
Эксперт канала TechTablets Крис (Chris) сравнил работу iPhone 13 Pro Max и Mi 11 Ultra при съёмке видео и фотографий. Делались все снимки и видео поздним вечером и ночью.
Сначала ведущий рассказал об особенностях записи видеороликов на этих моделях смартфонов. С точки зрения фронтальной камеры различия видны уже в разрешении: так, iPhone4 способен снимать в 4К, а Mi 11 Ultra - лишь в 1080p. Также на Xiaomi картинка получается уже, чем на iPhone.
При съёмке на основную камеру в 4К и 30 к/с у обеих моделей работает оптическая и цифровая стабилизация. Но определить победителя по более качественной и плавной съёмке Крис не смог. При 4К и 60 к/с iPhone 13 обходит в стабилизации модель компании Xiaomi. Цветопередача при съёмке с этими параметрами более естественная тоже у продукта Apple. Но у обоих появляются на видео блики - в этом был их общий недостаток. Из плюсов, объединяющих эти аппараты, - быстрый автофокус.
Далее настала очередь сверхширокоугольных камер. У 11 Ultra шумов при наведении на яркий свет было чуть больше, чем у 13 Pro Max. Это типично для Android-телефонов, как отметил специалист. А вот стабилизация во время бега заметно лучше работала у Xiaomi.
После видео эксперт перешёл к фотографиям. Селфи-фото в портретном режиме получаются более естественные на Mi 11 Ultra, а вот на iPhone 13 Pro Max они делаются со вспышкой. По детализации снимков на основную камеру в ночное время выигрывает тоже iPhone 13, как и по цветопередаче (зачастую цвета на фотографиях более реалистичные). А вот на фото на ультраширокоугольную детали лучше видны у Xiaomi, также приближение у продукта китайского производителя больше: не в 3 раза, а в 5.
По итогам обзора ведущий заключил, что стабилизация на видео и детализация на фото при съёмке на сверхширокоугольную камеру однозначно хуже у iPhone. При этом то же самое на основную камеру выходит у смартфона Apple лучше. Однако в целом победителем в соревновании оказался, по мнению Криса, iPhone 13 Pro Max.