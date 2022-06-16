Новенький «недорогой» Samsung Galaxy A23: плюсы и минусы, стоит ли покупать

Эксперт Quke.ru Андрей рассмотрел новинку от Samsung - Galaxy A23 версии 4G. В целом смартфон получился неплохим.

В комплекте вместе с устройством вы получаете блок зарядки в 15 Вт и провод. Также есть недостатки у А23 во внешнем виде: по мнению ведущего, это наличие рамок и глянцевый пластиковый корпус (поэтому сразу же нужно присматривать к аппарату чехол). Стереодинамиков здесь также нет: они встречаются в более старших версиях вроде А33, А53 и А73.

Экран здесь действительно качественный. Он имеет IPS-матрицу, разрешение Full HD, диагональ 6,6 дюйма и частоту обновления 90 Гц. Вполне неплохой у А23 и запас яркости. Из настроек есть все, кроме Always on Display.

Оснащён Galaxy A23 процессором Snapdragon 680, объём оперативной памяти может варьироваться от 4 до 8 ГБ. В AnTuTu этот смартфон получается 270 тысяч баллов и в целом работает быстро. Для повседневных задач телефон подойдёт просто идеально. То же самое можно сказать про игры: большую часть из них можно запустить на средних или высоких настройках графики.

Что касается автономности, то она стандартная. При активном пользовании к концу дня он разряжается почти полностью. С зарядкой мощностью 15 Вт смартфон до 100 процентов заряжается дольше двух часов, при 25-ваттной - примерно 1 час 15 минут.

Что касается камер, то фронтальная выдаёт довольно посредственные снимки. Основная камера делает в целом тоже средние фотографии, но по сравнению с A13 она однозначно выигрывает. Даже при плохом освещении фото получаются более-менее неплохие.