Новости обманули: Apple упростила, а не усложнила ремонт iPhone после обновления до iOS 18

Также после установки новых деталей нужно их откалибровать. Это можно сделать в настройках iOS 18. Для завершения ремонта предлагается перезапустить смартфон. К сожалению, камеру откалибровать не удалось из-за того, что на телефон был поставлен LiDAR-сканер с другой модели.

Кроме того, выяснилось, что из всех деталей блокируются только батарея и дисплей, если они взяты с другого iPhone (который был объявлен украденным или утерянным). При этом они будут работать как запасные части и будут иметь ограниченную функциональность.