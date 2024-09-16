Новости обманули: Apple упростила, а не усложнила ремонт iPhone после обновления до iOS 18

Новости обманули: Apple упростила, а не усложнила ремонт iPhone после обновления до iOS 18Переставлять можно любые запчасти любых смартфонов, кроме помеченных владельцами как ворованные
Компания Apple сделала свои телефоны более ремонтопригодными. Теперь с iOS 18 можно будет ставить на iPhone запчасти с любой другой модели iPhone, но только если она не была зарегистрирована как потерянный или украденный аппарат. В ином случае устройство будет заблокировано.
Также после установки новых деталей нужно их откалибровать. Это можно сделать в настройках iOS 18. Для завершения ремонта предлагается перезапустить смартфон. К сожалению, камеру откалибровать не удалось из-за того, что на телефон был поставлен LiDAR-сканер с другой модели.
Кроме того, выяснилось, что из всех деталей блокируются только батарея и дисплей, если они взяты с другого iPhone (который был объявлен украденным или утерянным). При этом они будут работать как запасные части и будут иметь ограниченную функциональность.