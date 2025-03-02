Новый бюджетный iPhone 16e сравнили с iPhone 15

Первый плюс iPhone 15 - ultra-wideband (технология, которая позиционирует в пространстве разные устройства и показывает их позицию другим гаджетам; но в РФ это не работает). Также у него более яркий экран, две камеры. В целом картинка чётче получается тоже на 15-й. В ночном режиме он работает шустрее конкурента, а ещё у него есть режим Action, кинорежим, Dynamic Island, MagSafe.

Вывод

Первое время iPhone 16e будет стоить примерно столько же, сколько iPhone 15. При этом намного весомее плюсы у 15-го, не считая аккумулятора. Но если 16е станет дешевле на 10 тысяч рублей, то будет смысл рассматривать его к покупке.