Новый бюджетный iPhone 16e сравнили с iPhone 15

Новый бюджетный iPhone 16e сравнили с iPhone 15Почти одно и то же, берите тот, который дешевле
У iPhone 16e, как и у iPhone 15, есть свои достоинства. Например, на нём стоит тот же чип, что и на iPhone 16. Однако в графических задачах и играх разница между 15-м и 16е не такая уж большая. Также у новинки есть новейшие алгоритмы обработки фото, больше оперативной памяти (8 ГБ против 6 ГБ), есть Action Button, модем собственного производства Apple C1, Apple Intelligence, запись звука на все микрофоны сразу, больше по объёму аккумулятор (даёт на 2 часа больше времени работы).
Первый плюс iPhone 15 - ultra-wideband (технология, которая позиционирует в пространстве разные устройства и показывает их позицию другим гаджетам; но в РФ это не работает). Также у него более яркий экран, две камеры. В целом картинка чётче получается тоже на 15-й. В ночном режиме он работает шустрее конкурента, а ещё у него есть режим Action, кинорежим, Dynamic Island, MagSafe.
Вывод
Первое время iPhone 16e будет стоить примерно столько же, сколько iPhone 15. При этом намного весомее плюсы у 15-го, не считая аккумулятора. Но если 16е станет дешевле на 10 тысяч рублей, то будет смысл рассматривать его к покупке.