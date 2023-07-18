Новый флагманский смартфон Meizu 20 Infinity - стоит ли его покупать?

Meizu 20 Infinity - это практически безрамочный смартфон. Он очень напоминает Sony по внешнему виду. Углы у Meizu 20 Infinity, однако, более острые, поэтому они «впиваются» в руку. Новый аппарат словно стоит особняком от всей линейки. Даже защиты корпуса у него никакой нет, а сканер отпечатков пальцев работает по сравнению с Pro-версией медленно.

Из достоинств нового устройства - экран. Он изготовлен с использованием технологии снижения энергопотребления. Разрешение у него - 2К, диагональ - 6,79 дюйма. Пиковая яркость дисплея составляет 800 нит, хотя производитель обещает 1850 нит. Кроме того, у экрана Meizu 20 Infinity сильный ШИМ.

Динамики у новинки хорошие. Однако звук идёт как из разговорного, так и из верхнего отверстия. Это значит, что если вы будете слушать голосовые сообщения или разговаривать по телефону, то стоящие рядом с вами люди будут всё слышать.

Вместе со смартфоном Meizu 20 Infinity идёт в коробке блок питания на 80 Вт, кабель, инструкция, скрепка, силиконовый прозрачный чехол. На экран также производителем уже наклеена плёнка.

Скорее всего, вы будете заряжать аппарат сторонним блоком питания, так как официально Meizu 20 Infinity в России не продаётся. Если сравнивать скорость зарядки этого смартфона от родного блока питания (80 Вт) и от блока на 67 Вт с функцией быстрой зарядки, то в первом случае до 100% аппарат зарядится за 54 минуты 14 секунд, во втором - за 1 час 40 минут 30 секунд. Есть также у смартфона поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт, реверсивной зарядки на 10 Вт.

Объём аккумулятора у Meizu 20 Infinity составляет 4800 мА*ч. Он даёт в тесте PC Mark 7 часов 45 минут, и это на час больше, чем у Pro-версии.

Из железа стоит на новинке Snapdragon 8 Gen 2. Оперативной памяти у смартфона может быть 12 или 16 ГБ, постоянной - 256 ГБ, 512 ГБ или даже 1 ТБ. С результатами тестирования процессора в бенчмарках вы можете ознакомиться ниже. В играх аппарат греется, но не так уж сильно. В Genshim Impact на максимальных настройках бывают просадки, но в целом идёт всё отлично. Без проблем идут на Meizu такие игры, как Asphalt 9 и Call of Duty. Поддерживает смартфон даже Wi-Fi 7.