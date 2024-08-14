Новый Google Pixel 9 Pro XL проверили на прочность к царапинам, огню и на изгиб

Google Pixel 9 Pro XL оснащён экраном Gorilla Glass Victus 2. Царапины на нём появляются на 6-м уровне твёрдости из 10. Фронтальная камера, как и задний блок камер, хорошо защищены от царапин: их просто не остаётся.

С лёгкостью можно поцарапать у Pixel 9 Pro XL боковые рамки и кнопки, часть задней панели. Они сделаны из чистого алюминия. При этом стекло на корпусе сзади остаётся без повреждений.