Новый Google Pixel 9 Pro XL проверили на прочность к царапинам, огню и на изгиб

Опубликовано 14 августа 2024, 16:30
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Новый Google Pixel 9 Pro XL проверили на прочность к царапинам, огню и на изгибЕго точно стоит покупать
Ведущий YouTube-канала JerryRigEverything выяснил, сможет ли Pixel 9 Pro XL выжить в экстремальных условиях и легко ли его повредить.
Google Pixel 9 Pro XL оснащён экраном Gorilla Glass Victus 2. Царапины на нём появляются на 6-м уровне твёрдости из 10. Фронтальная камера, как и задний блок камер, хорошо защищены от царапин: их просто не остаётся.
С лёгкостью можно поцарапать у Pixel 9 Pro XL боковые рамки и кнопки, часть задней панели. Они сделаны из чистого алюминия. При этом стекло на корпусе сзади остаётся без повреждений.
Смартфон смог продержаться около 30 секунд под воздействием огня от зажигалки. При этом никаких повреждений не было.
Согнуть Pixel 9 Pro XL вручную не удалось, а даже после оставления более глубоких царапин 7-го уровня на стекле сканер отпечатков пальцев работал отлично.
Источник: JerryRigEverything
Автор:Валерия Филимонова
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