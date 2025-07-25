Новый компактный Android-флагман Vivo X200FE сравнили с iPhone 16

Новый компактный Android-флагман Vivo X200FE сравнили с iPhone 16И в некоторых вещах он оказался лучше
Дисплей Vivo X200FE не царапается так сильно, как экран iPhone 16. И это большой плюс. По габаритам немного меньше, тоньше и легче iPhone. Однако вы получаете также намного более ёмкую батарею и дополнительный телефотообъектив.
Vivo имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP69, тогда как iPhone - IP68. Из преимуществ смартфона Apple ещё можно назвать поддержку беспроводной зарядки, наличие кнопки действия и кнопки управления камерой. Вместе с Vivo в коробке вы получите чехол, блок питания, кабель для зарядки, а с iPhone - только кабель.
Диагональ экрана у iPhone чуть меньше: 6,1" против 6,31" у Vivo. При этом рамки у X200FE гораздо меньше, а частота обновления составляет 120 Гц вместо 60 Гц у Apple. Цветопередача и яркость оказались в ходе тестирования лучше у iPhone.
С точки зрения качества звучания выигрывает однозначно iPhone 16, как и по качеству вибромотора.
iPhone 16 работает на базе А18, тогда как Vivo X200FE - на Dimensity 9300+. С результатами их тестирования вы можете ознакомиться ниже.
Автономность значительно лучше оказалась у Vivo: он легко может обеспечить 7,5-8 часов работы экрана. iPhone же даёт всего 6-6,5 часов. До 100% X200FE заряжается за примерно 1 час, а iPhone 16 - за 1,5 часа.
С точки зрения камер у Vivo есть преимущество. Он предлагает полноценный тройной объектив на задней панели: телевик и основной модуль на 50 МП, ультраширик на 8 МП. Apple iPhone же имеет только основной объектив на 48 МП и телевик на 12 МП. Фронтальная камера у iPhone имеет разрешение 12 МП, у Vivo - 50 МП. Примеры фотографий - выше. С точки зрения видеосъёмки ожидаемо побеждает iPhone, а вот снимки на фронтальную и основную камеры иногда лучше выходят на Vivo.
Вывод
Вместе с Vivo X200FE за гораздо более низкую цену вы получаете мощный процессор, приличную производительность, хорошие ПО, автономность, камеры. По сравнению с iPhone 16 смартфон X200FE наряду с OnePlus 13s - это более привлекательный вариант. Как минимум в плане аппаратного обеспечения.