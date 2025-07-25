Новый компактный Android-флагман Vivo X200FE сравнили с iPhone 16

Дисплей Vivo X200FE не царапается так сильно, как экран iPhone 16. И это большой плюс. По габаритам немного меньше, тоньше и легче iPhone. Однако вы получаете также намного более ёмкую батарею и дополнительный телефотообъектив.

Vivo имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP69, тогда как iPhone - IP68. Из преимуществ смартфона Apple ещё можно назвать поддержку беспроводной зарядки, наличие кнопки действия и кнопки управления камерой. Вместе с Vivo в коробке вы получите чехол, блок питания, кабель для зарядки, а с iPhone - только кабель.

Диагональ экрана у iPhone чуть меньше: 6,1" против 6,31" у Vivo. При этом рамки у X200FE гораздо меньше, а частота обновления составляет 120 Гц вместо 60 Гц у Apple. Цветопередача и яркость оказались в ходе тестирования лучше у iPhone.

С точки зрения качества звучания выигрывает однозначно iPhone 16, как и по качеству вибромотора.

iPhone 16 работает на базе А18, тогда как Vivo X200FE - на Dimensity 9300+. С результатами их тестирования вы можете ознакомиться ниже.

Автономность значительно лучше оказалась у Vivo: он легко может обеспечить 7,5-8 часов работы экрана. iPhone же даёт всего 6-6,5 часов. До 100% X200FE заряжается за примерно 1 час, а iPhone 16 - за 1,5 часа.