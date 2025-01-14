Новый OnePlus 13 сравнили с OnePlus 12 и оценили его в целом

Новый OnePlus 13 сравнили с OnePlus 12 и оценили его в целомПереходить с одного на другой смысла нет
В комплекте глобальной версии OnePlus 13 нет ничего, кроме кабеля и скрепки для открытия лотка для сим-карт. Однако у нового смартфона наконец появилась защита по стандарту IP69,
Дисплей у новинки точно такой же, как у OnePlus 12. Правда, края всё же у 13-й версии загнуты меньше и яркость у него тоже чуть выше. Чуть лучше стало у OnePlus 13 и с ШИМом.
Работает OnePlus 13 на процессоре Snapdragon 8 Elite. Результаты его тестирования — ниже.
Основная камера у OnePlus 13 точно такая же, как у 12-го. Обновились только ширик и телевик. Угол обзора у нового широкоугольного объектива оказался меньше, чем у предшественника, а вот по качеству снимков всё наоборот.
С балансом белого тоже лучше в сложных условиях справляется 13-й. Качество фронтальной камеры осталось на прежнем уровне.
Примеры фотографий — выше.
Тест автономности OnePlus 13 прошёл почти лучше всех, уступив только Realme GT 7 Pro. Он выдал 6 часов 30 минут работы экрана при ёмкости батареи 6000 мА*ч. До 100% заряжается смартфон за 39 минут (блок питания на 120 Вт).
Вывод
Скачок от OnePlus 11 к 12-й модели был всё же более ощутимым, чем от 12-й к 13-й. В новинке OnePlus 13 тоже есть улучшения: это ультразвуковой сканер, защита IP69, новая технология аккумулятора. Но разница между ним и OnePlus 12 уже не такая заметная и переходить с одного на второй нет смысла, особенно ради камер. Гораздо логичнее взять 13-ю версию тем, у кого OnePlus 11 и более ранние модели.