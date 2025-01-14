Новый OnePlus 13 сравнили с OnePlus 12 и оценили его в целом

В комплекте глобальной версии OnePlus 13 нет ничего, кроме кабеля и скрепки для открытия лотка для сим-карт. Однако у нового смартфона наконец появилась защита по стандарту IP69,

Дисплей у новинки точно такой же, как у OnePlus 12. Правда, края всё же у 13-й версии загнуты меньше и яркость у него тоже чуть выше. Чуть лучше стало у OnePlus 13 и с ШИМом.

Работает OnePlus 13 на процессоре Snapdragon 8 Elite. Результаты его тестирования — ниже.