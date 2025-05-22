Новый Poco F7 на Snapdragon 8s Gen 4 протестировали в России

С характеристиками нового Pooc F7 вы можете ознакомиться ниже. Из необычного: аккумулятор у него на 7550 мА*ч. А ещё китайская версия этого смартфона называется Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro.

Участвовала же в тестировании модель с конфигурацией 16/512 ГБ. Однако нужно понимать, что это всё-таки «лопата»: экран с диагональю 6,83", хоть и по характеристикам он отличный.

Сканер отпечатков оптический, но довольно низко расположен. Звук в целом неплохой, с объёмом: стерео, хоть и неполноценное.

Один из значительных минусов новинки - виртуальный датчик приближения.

Режимов частоты обновления экрана у Redmi Turbo 4 Pro три: авто, 60 и 120 Гц. Ёмкость батареи у смартфона - 7550 мА*ч. В комплекте идёт блок питания на 90 Вт, которая до 100% заряжает за 1 час. Правда, глобальная версия всё равно получит аккумулятор меньше. Поддерживает новинка и реверсивную зарядку мощностью 22,5 Вт.