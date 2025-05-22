Новый Poco F7 на Snapdragon 8s Gen 4 протестировали в России

Новый Poco F7 на Snapdragon 8s Gen 4 протестировали в РоссииИ смартфон оказался неплохим
С характеристиками нового Pooc F7 вы можете ознакомиться ниже. Из необычного: аккумулятор у него на 7550 мА*ч. А ещё китайская версия этого смартфона называется Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro.
Участвовала же в тестировании модель с конфигурацией 16/512 ГБ. Однако нужно понимать, что это всё-таки «лопата»: экран с диагональю 6,83", хоть и по характеристикам он отличный.
Сканер отпечатков оптический, но довольно низко расположен. Звук в целом неплохой, с объёмом: стерео, хоть и неполноценное.
Один из значительных минусов новинки - виртуальный датчик приближения.
Режимов частоты обновления экрана у Redmi Turbo 4 Pro три: авто, 60 и 120 Гц. Ёмкость батареи у смартфона - 7550 мА*ч. В комплекте идёт блок питания на 90 Вт, которая до 100% заряжает за 1 час. Правда, глобальная версия всё равно получит аккумулятор меньше. Поддерживает новинка и реверсивную зарядку мощностью 22,5 Вт.
Камеры стоят на Redmi Turbo 4 Pro довольно неплохие. Это основной модуль на 50 МП, ширик на 8 МП и селфи-камера на 20 МП. С примерами фото вы можете ознакомиться выше. На фронтальную камеру записывать видео можно в 1080р 60 к/с максимум, на основную - в 4К 60 к/с. При этом между объективами переключаться умеет смартфон только в Full HD.
Оснащён Redmi Turbo 4 Pro процессором предфлагманского уровня. Это Snapdragon 8S Gen 4. С его результатами в бенчмарках можете ознакомиться выше.
Выводы
Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro - смартфон, который за 25 тысяч рублей действительно очень крут. У него большой дисплей, корпус из стекла и металла, качественная основная камера с автостабилизацией, отличная производительность, хоть и с нагревом. Ещё здесь достойный аккумулятор, хорошие звук и вибро. Однако неясно, сколько будет стоить глобальная версия этого устройства - Poco F7.