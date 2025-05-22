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Опубликовано 22 мая 2025, 01:30
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Новый Poco F7 на Snapdragon 8s Gen 4 протестировали в России

И смартфон оказался неплохим
В одном из выпусков на YouTube-канале Mobiltelefon.ru ведущий рассказал, стоит ли покупать сейчас Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro (в глобальной версии - Poco F7).
Новый Poco F7 на Snapdragon 8s Gen 4 протестировали в России
© Mobiltelefon.ru

С характеристиками нового Pooc F7 вы можете ознакомиться ниже. Из необычного: аккумулятор у него на 7550 мА*ч. А ещё китайская версия этого смартфона называется Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro.

Участвовала же в тестировании модель с конфигурацией 16/512 ГБ. Однако нужно понимать, что это всё-таки «лопата»: экран с диагональю 6,83", хоть и по характеристикам он отличный.

Сканер отпечатков оптический, но довольно низко расположен. Звук в целом неплохой, с объёмом: стерео, хоть и неполноценное.

Один из значительных минусов новинки - виртуальный датчик приближения.

Режимов частоты обновления экрана у Redmi Turbo 4 Pro три: авто, 60 и 120 Гц. Ёмкость батареи у смартфона - 7550 мА*ч. В комплекте идёт блок питания на 90 Вт, которая до 100% заряжает за 1 час. Правда, глобальная версия всё равно получит аккумулятор меньше. Поддерживает новинка и реверсивную зарядку мощностью 22,5 Вт.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Mobiltelefon.ru

Камеры стоят на Redmi Turbo 4 Pro довольно неплохие. Это основной модуль на 50 МП, ширик на 8 МП и селфи-камера на 20 МП. С примерами фото вы можете ознакомиться выше. На фронтальную камеру записывать видео можно в 1080р 60 к/с максимум, на основную - в 4К 60 к/с. При этом между объективами переключаться умеет смартфон только в Full HD.

Оснащён Redmi Turbo 4 Pro процессором предфлагманского уровня. Это Snapdragon 8S Gen 4. С его результатами в бенчмарках можете ознакомиться выше.

Выводы

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro - смартфон, который за 25 тысяч рублей действительно очень крут. У него большой дисплей, корпус из стекла и металла, качественная основная камера с автостабилизацией, отличная производительность, хоть и с нагревом. Ещё здесь достойный аккумулятор, хорошие звук и вибро. Однако неясно, сколько будет стоить глобальная версия этого устройства - Poco F7.