Новый Samsung Galaxy A25 стоит 26 тысяч рублей. Достоин ли он покупки?

Samsung Galaxy A25 5G приходит фактически на смену Galaxy A24. В комплекте со смартфоном вы получите только провод USB-C — плёнки на экране и чехла не будет. При этом оснащён A25 разъёмом для наушников, а максимальная мощность зарядки, которую он поддерживает, составляет 25 Вт.

Диагональ экрана у Galaxy A25 составляет 6,5 дюйма. Матрица у него — AMOLED, частота обновления — 120 Гц, разрешение — Full HD+. Правда, с ШИМом у смартфона большие проблемы.

Работает новинка на процессоре Exynos 1280 (6/8 ГБ оперативной памяти). Как «рабочая лошадка» телефон практически идеален. В AnTuTu он набирает 480 тысяч баллов. Но вот в качестве игрового смартфона он не подойдёт.