Новый складной смартфон Motorola Razr 40 Ultra протестировали. Такое себе

Новый складной смартфон Motorola Razr 40 Ultra протестировали. Такое себеВот в чём его особенности
В одном из выпусков на YouTube-канале Han's Tech Talk его ведущий проверил в работе новинку Motorola Razr 40 Ultra.
Внешний дисплей Motorola Razr 40 Ultra имеет диагональ 3,6 дюйма. На этом дисплее можно запускать практически все приложения (даже смотреть видео на YouTube), а ещё он поддерживает частоту обновления 144 Гц, имеет пиковую яркость 1100 нит.
В то же время внутренний дисплей по качеству не так хорош, как внешний. Он имеет диагональ 6,9 дюйма, разрешение FHD+, частоту обновления 165 Гц. Но в действительности цветопередача здесь плохая в том плане, что цвета бледные или ненасыщенные.
Motorola Razr 40 Ultra оснащён защитой IP52. Это защита от пыли и брызг.
Оснащён смартфон также стереодинамиками и поддержкой Dolby Atmos.
Игры запускать на этом телефоне вы сможете любые. Однако проходить требовательные игры будет не так уж комфортно из-за нагрева и троттолинга. Спустя 30-50 минут аппарат начинает сильно нагреваться и троттлить. То есть для любителей игр это устройство точно не подходит.
Что касается камер, то основной объектив на Razr 40 Ultra имеет 50 МП, странный датчик OIS - 12 МП. С примерами снимков вы можете ознакомиться выше. На них заметно, что Motorola отстаёт по качеству фото от Oppo Find N2 Flip.
Вместе со смартфоном идёт зарядка на 33 Вт. Полностью заряжается устройство за 1 час 28 минут. В то же время для зарядки от 0 до 100% Oppo Find N2 Flip нужно 50 минут.
Разряжается Razr 40 Ultra уже к концу первого дня (в 19-20 часов) и даёт 5 часов работы экрана.
Датчик отпечатка пальцев работает тоже не так точно, как у Oppo Find N2 Flip, да и в целом он не такой отзывчивый.
Вывод
Безусловно, у Motorola Razr 40 Ultra очень хороший внешний дисплей по сравнению с другими гибкими смартфонами. Но когда дело доходит до реального пользования этим смартфоном, то во многом он разочаровывает.