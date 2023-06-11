Новый складной смартфон Motorola Razr 40 Ultra протестировали. Такое себе

Внешний дисплей Motorola Razr 40 Ultra имеет диагональ 3,6 дюйма. На этом дисплее можно запускать практически все приложения (даже смотреть видео на YouTube), а ещё он поддерживает частоту обновления 144 Гц, имеет пиковую яркость 1100 нит.

В то же время внутренний дисплей по качеству не так хорош, как внешний. Он имеет диагональ 6,9 дюйма, разрешение FHD+, частоту обновления 165 Гц. Но в действительности цветопередача здесь плохая в том плане, что цвета бледные или ненасыщенные.

Motorola Razr 40 Ultra оснащён защитой IP52. Это защита от пыли и брызг.

Оснащён смартфон также стереодинамиками и поддержкой Dolby Atmos.

Игры запускать на этом телефоне вы сможете любые. Однако проходить требовательные игры будет не так уж комфортно из-за нагрева и троттолинга. Спустя 30-50 минут аппарат начинает сильно нагреваться и троттлить. То есть для любителей игр это устройство точно не подходит.