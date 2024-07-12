Новый складной смартфон Samsung Z Fold 6 сравнили с прошлогодним Fold 5

Galaxy Z Fold 6 стал короче, но при этом немного шире, с более закруглёнными углами. Это сделало его в целом компактнее. Также в сравнении с Fold 6 он чуть легче и тоньше.

Теперь у Fold 6 защита от воды по стандарту IP48, тогда как у Fold 5 была IPX8. Диагональ дисплея составляет у новинки 6,3 дюйма, а у Fold 5 она была 6,2 дюйма. В целом передний (внешний) экран стал более удобным. Пиковая яркость у Fold 6 составляет уже 2600 нит (у Fold 5 — 1750 нит).

По части камер не изменилось практически ничего. У вас будут камеры на 10 МП (фронтальная), 4 МП (на внутреннем дисплее), на 12 МП (сверхширик), на 50 МП (основная), телеобъектив (на 10 МП) с 3-кратным оптическим зумом. Обновился на Fold 6 сверхширик.