Новый складной смартфон Xiaomi Mix Fold протестировали в России

В комплекте с Xiaomi Mix Fold 4 вы получаете зарядку на 67 Вт, кабель, накладку (чехол). По толщине смартфон стал таким же, как и обычные, нескладные телефоны. У него появилась защита от влаги по стандарту IPX8. Но вот защиты от пыли нет.

Яркость в обычном режиме максимальная 1700 нит и в режиме HDR — 3000 нит. Есть у смартфона ИК-порт, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC. Правда, есть только китайский и английский языки.

Из минусов смартфона — сильный нагрев. В AnTuTu он набирает почти 2 миллиона баллов, но при этом 45 градусов нагрева.

Ёмкость аккумулятора у Mix Fold 4 — 5100 мА*ч. Есть поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт.