Новый смартфон Motorola превзошёл флагман Samsung и Google Pixel по ремонтопригодности

Новый смартфон Motorola превзошёл флагман Samsung и Google Pixel по ремонтопригодностиТак показал разбор этих устройств
Ведущий канала PBKreviews полностью разобрал смартфон Motorola Edge 20 и определил, насколько просто будет заменить его запчасти при поломке. В целом устройство получило оценку 7,5.
Эксперт достал из корпуса батарею, верхнюю часть корпуса, где расположены три объектива (основной, широкоугольный, сверхширокоугольный), процессор, плата, дополнительный микрофон. При этом объективы здесь легко отсоединяются от конструкции. Также удалось подробно рассмотреть специалисту составляющие нижней части корпуса смартфона: основной микрофон, дополнительная плата, порт для зарядки.
Для замены дисплея, добавляет ведущий, необходимо будет отсоединять аккумулятор. Кроме того, довольно просто у этого аппарата поменять боковые кнопки, верхний динамик.
Эксперт заключил, что телефону Motorola Edge 20 можно дать 7,5 баллов (из 10 максимальных), поскольку задняя панель снимается легко, а остальные запчасти убрать и заменить тоже не составит труда. Однако нет специальных "язычков", которые бы помогли, например, поддевать батарею, чтобы вытащить её.
Впрочем, аналогичный смартфон среднего класса Samsung Galaxy M32 оказался ещё лучше по ремонтопригодности, чем Motorola Edge 20, и заработал 8 баллов из 10 возможных.
Samsung Galaxy S21 Ultra показал себя менее ремонтопригодным. Он получил всего 6 баллов. Для того чтобы вытащить и заменить у него батарею, придётся приложить много усилий. К тому же внутри корпуса нет специальных "язычков", облегчающих эту задачу. По этой причине, а также из-за того, что экранный кабель присоединён к самому дисплею и его нельзя открепить, и из-за стеклянной задней панели аппарат получил не очень высокую оценку.
Ещё ниже степень ремонтопригодности - у Google Pixel 5a. По мнению ведущего, это устройство заслуживает только 5 баллов из 10. У этого устройства детали можно поменять, сняв при этом экран, а не заднюю панель. Вообще у этой модели Pixel легко заменить дисплей, но не другие части.