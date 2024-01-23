Новый смартфон Xiaomi среднего класса сравнили с iPhone 11

Допустим, вы хотите приобрести себе новый телефон. Какой тогда лучше взять: Apple iPhone 11 или Xiaomi Poco X6 Pro?

Прежде всего, нужно понимать, что iPhone 11 выпущен был в 2019 году, поэтому вы вряд ли найдёте эту модель в абсолютно новом состоянии. Xiaomi Poco X6 Pro же вышел совсем недавно.

В комплекте с iPhone 11 идут проводные наушники, зарядка, кабель. Но это всё в старых комплектациях. Что касается Poco X6 Pro, то вместе с ним не будет наушников, зато вы получите чехол и быструю зарядку на 67 Вт. Заряжается Pocо до 100% примерно за 45 минут.

Poco X6 Pro полностью сделан из пластика. При этом у iPhone 11 задняя панель из стекла, боковые рамки — из алюминия. Также на Poco сразу же с завода наклеена защитная плёнка на экран.

Несмотря на более мощный процессор, запустился Poco X6 Pro спустя несколько секунд после iPhone.

Рамки вокруг экрана у Poco меньше, чем у iPhone. Также сам по себе дисплей у него современнее: это AMOLED с частотой обновления 120 Гц, тогда как на iPhone 11 — IPS с частотой обновления 60 Гц.

Что касается процессоров, то на iPhone 11 стоит A13, на Poco X6 Pro — Dimensity 8300 Ultra. В AnTuTu выигрывает всё-таки последний.

Также за 30 тысяч рублей вы сможете купить Poco с объёмом памяти 8/256 ГБ, а iPhone — с 4/64 или 4/128 ГБ.

Однако превосходит iPhone 11 всё же Poco в наличии полноценной защиты от воды IP68: на Poco X6 Pro есть только защита от брызг IP54.