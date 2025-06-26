Новый Sony Xperia 1 VII сравнили с лучшим iPhone, Samsung и Pixel по качеству камер

Новый Sony Xperia 1 VII сравнили с лучшим iPhone, Samsung и Pixel по качеству камерИ он набрал меньше всех баллов
Лидером по фото на основную камеру днём был Samsung. На 1 балл меньше набрал iPhone, на 2 балла меньше — Pixel. А вот Sony оказался на последнем месте.
Лучший ультраширик, как выяснилось, установлен на iPhone и Pixel. На пару баллов меньше получил по этому параметру Samsung. Sony вновь оказался хуже всех.
Портретные фото лучше остальных были у 16 Pro Max, снимки на фронтальную камеру — у Pixel, видео на селфи-модуль — у Pixel и iPhone. Как и ожидалось, iPhone всё ещё превосходит остальных по видеосъёмке на основную камеру, а Sony Xperia 1 VII по всем этим пунктам был на последних местах.
Единственный аспект, в котором Sony Xperia 1 VII был силён, — это макросъёмка. За неё он получил 8 баллов, тогда как S25 Ultra — 5, а Pixel и iPhone — всего 3.
Вывод
На первом месте по фото- и видеовозможностям оказался iPhone 16 Pro Max, за ним с небольшим отставанием шёл S25 Ultra. Pixel 9 Pro XL был на третьем месте, а вот аутсайдером стал Sony Xperia 1 VII. С результатами тестирования вы можете ознакомиться, посмотрев таблицу выше.