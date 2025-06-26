Новый Sony Xperia 1 VII сравнили с лучшим iPhone, Samsung и Pixel по качеству камер

Лидером по фото на основную камеру днём был Samsung. На 1 балл меньше набрал iPhone, на 2 балла меньше — Pixel. А вот Sony оказался на последнем месте.

Лучший ультраширик, как выяснилось, установлен на iPhone и Pixel. На пару баллов меньше получил по этому параметру Samsung. Sony вновь оказался хуже всех.

Портретные фото лучше остальных были у 16 Pro Max, снимки на фронтальную камеру — у Pixel, видео на селфи-модуль — у Pixel и iPhone. Как и ожидалось, iPhone всё ещё превосходит остальных по видеосъёмке на основную камеру, а Sony Xperia 1 VII по всем этим пунктам был на последних местах.

Единственный аспект, в котором Sony Xperia 1 VII был силён, — это макросъёмка. За неё он получил 8 баллов, тогда как S25 Ultra — 5, а Pixel и iPhone — всего 3.