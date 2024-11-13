Телефоны
Опубликовано 13 ноября 2024, 16:30
2 мин.

Новый топовый HONOR Magic7 Pro протестировали и оценили в РФ

И он показал себя более чем хорошо
Эксперт YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» рассказал о плюсах и минусах HONOR Magic7 Pro и о своих впечатлениях от этого смартфона.
Новый топовый HONOR Magic7 Pro протестировали и оценили в РФ
© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

С точки зрения дизайна HONOR Magic7 Pro несильно отличается от предшественника. Хотя Magic6 Pro был более уникальным. При этом новинка оснащена защитой от воды (IP68), имеет Face ID (как у iPhone). Есть также сканер отпечатка.

Экран на Magic7 Pro стоит качественный. Это OLED с поддержкой LTPO, Dolby Vision, HDR10, частотой обновления до 120 Гц. Пиковая яркость у дисплея при просмотре HDR-контента — 1600 нит. Есть у этого смартфона и функция просмотра HDR-фото. Это когда на снимках белые участки как бы светятся. В целом экран у Magic7 Pro немного загнутый по бокам.

В AnTuTu HONOR Magic7 Pro набирает больше 2,7 миллиона баллов. Работает он на процессоре Snapdragon 8 Elite. А вот с троттлингом у него всё плоховато. Результаты тестирования — ниже.

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

Даже китайской версией HONOR Magic7 Pro можно пользоваться без проблем. На этом смартфоне есть NFC, можно установить Google-сервисы. Из минусов модели — невозможность настройки вибрации.

Также у Magic7 Pro полноценное звучание. Есть низкие частоты. Перекосов в громкости тоже нет.

Минимальный вариант памяти у новинки — это 12/256 ГБ, максимальный — 16 ГБ/1 ТБ.

Аккумулятор на Magic7 Pro установлен на 5850 мА*ч. В комплекте идёт мощная 100-ваттная зарядка, есть беспроводная зарядка на 60 Вт и реверсивная. Также в коробке со смартфоном вы получите чехол.

Камер у Magic7 Pro три. Основная на 50 МП с переменной диафрагмой от f1.4 до f2.0, оптической стабилизацией, сверхширик на 50 МП с автофокусом, телевик на 200 МП с оптической стабилизацией. Видео записывать можно в 4К 60 к/с максимум. Картинка получается плавной, но немного с пересветами. Переключаться между объективами во время съёмки можно, но происходит это с небольшими подёргиваниями.

Примеры фотографий вы можете увидеть ниже. В целом по фото- и видеовозможностям HONOR Magic7 Pro можно поставить оценку 4+ или 5-.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

Вывод

HONOR Magic7 Pro по сравнению с Magic6 Pro почти никак не изменился. То есть никакой кардинальной разницы между этими смартфонами нет. Главное обновление у Magic7 Pro — в работе операционной системы, наличии различных фишек «как у Айфона».