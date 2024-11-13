Новый топовый HONOR Magic7 Pro протестировали и оценили в РФ

Даже китайской версией HONOR Magic7 Pro можно пользоваться без проблем. На этом смартфоне есть NFC, можно установить Google-сервисы. Из минусов модели — невозможность настройки вибрации.

Также у Magic7 Pro полноценное звучание. Есть низкие частоты. Перекосов в громкости тоже нет.

Минимальный вариант памяти у новинки — это 12/256 ГБ, максимальный — 16 ГБ/1 ТБ.

Аккумулятор на Magic7 Pro установлен на 5850 мА*ч. В комплекте идёт мощная 100-ваттная зарядка, есть беспроводная зарядка на 60 Вт и реверсивная. Также в коробке со смартфоном вы получите чехол.

Камер у Magic7 Pro три. Основная на 50 МП с переменной диафрагмой от f1.4 до f2.0, оптической стабилизацией, сверхширик на 50 МП с автофокусом, телевик на 200 МП с оптической стабилизацией. Видео записывать можно в 4К 60 к/с максимум. Картинка получается плавной, но немного с пересветами. Переключаться между объективами во время съёмки можно, но происходит это с небольшими подёргиваниями.

Примеры фотографий вы можете увидеть ниже. В целом по фото- и видеовозможностям HONOR Magic7 Pro можно поставить оценку 4+ или 5-.