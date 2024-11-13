Новый топовый HONOR Magic7 Pro протестировали и оценили в РФ

Новый топовый HONOR Magic7 Pro протестировали и оценили в РФИ он показал себя более чем хорошо
С точки зрения дизайна HONOR Magic7 Pro несильно отличается от предшественника. Хотя Magic6 Pro был более уникальным. При этом новинка оснащена защитой от воды (IP68), имеет Face ID (как у iPhone). Есть также сканер отпечатка.
Экран на Magic7 Pro стоит качественный. Это OLED с поддержкой LTPO, Dolby Vision, HDR10, частотой обновления до 120 Гц. Пиковая яркость у дисплея при просмотре HDR-контента — 1600 нит. Есть у этого смартфона и функция просмотра HDR-фото. Это когда на снимках белые участки как бы светятся. В целом экран у Magic7 Pro немного загнутый по бокам.
В AnTuTu HONOR Magic7 Pro набирает больше 2,7 миллиона баллов. Работает он на процессоре Snapdragon 8 Elite. А вот с троттлингом у него всё плоховато. Результаты тестирования — ниже.
Даже китайской версией HONOR Magic7 Pro можно пользоваться без проблем. На этом смартфоне есть NFC, можно установить Google-сервисы. Из минусов модели — невозможность настройки вибрации.
Также у Magic7 Pro полноценное звучание. Есть низкие частоты. Перекосов в громкости тоже нет.
Минимальный вариант памяти у новинки — это 12/256 ГБ, максимальный — 16 ГБ/1 ТБ.
Аккумулятор на Magic7 Pro установлен на 5850 мА*ч. В комплекте идёт мощная 100-ваттная зарядка, есть беспроводная зарядка на 60 Вт и реверсивная. Также в коробке со смартфоном вы получите чехол.
Камер у Magic7 Pro три. Основная на 50 МП с переменной диафрагмой от f1.4 до f2.0, оптической стабилизацией, сверхширик на 50 МП с автофокусом, телевик на 200 МП с оптической стабилизацией. Видео записывать можно в 4К 60 к/с максимум. Картинка получается плавной, но немного с пересветами. Переключаться между объективами во время съёмки можно, но происходит это с небольшими подёргиваниями.
Примеры фотографий вы можете увидеть ниже. В целом по фото- и видеовозможностям HONOR Magic7 Pro можно поставить оценку 4+ или 5-.
Вывод
HONOR Magic7 Pro по сравнению с Magic6 Pro почти никак не изменился. То есть никакой кардинальной разницы между этими смартфонами нет. Главное обновление у Magic7 Pro — в работе операционной системы, наличии различных фишек «как у Айфона».