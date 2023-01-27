Новый Xiaomi 12T Pro с 200 Мп камерой сравнили с лучшими смартфонами iPhone и Samsung

Сначала эксперт YouTube-канала TechTablets сравнил качество видеосъёмки Xiaomi 12T Pro, iPhone 14 Pro и Galaxy S22 Ultra. Первым делом он проверил фронтальные камеры. К сожалению, на этот объектив Xiaomi может снимать максимум в 1080p, тогда как остальные смартфоны - в 4К. Однако также Xiaomi 12T Pro имеет преимущество перед остальными в плане стабилизации.

Что касается основной и широкоугольной камер, то днём они снимают в 4К 30 к/с примерно одинаково. А вот с точки зрения зума, естественно, обходит остальных уже Samsung.

Вечером и ночью бликов меньше всего - на видео с Samsung S22 Ultra. По стабилизации устройства очень близки.

Далее - о дневных фотографиях. Деталей на них всё же меньше оказывается на Xiaomi 12T Pro по сравнению с остальными смартфонами. Что касается портретных снимков, то хуже всего обрезает волосы на них - iPhone 14 Pro. Однако с тенями iPhone справляется лучше других. В целом Xiaomi совсем нельзя назвать лучшим по этому пункту. Примеры фотографий - ниже.