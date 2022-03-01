Новый Xiaomi среднего класса сравнили со старыми флагманскими iPhone

По словам ведущего канала DimaViper Live, аппарат Poco X3 Pro на самом деле лучше старых моделей iPhone, то есть iPhone 6S, 7, 8. Это доказывает сравнение основных характеристик устройств.

Прежде всего, скорость включения смартфона у Poco X3 Pro выше, чем у iPhone. Другими словами, запускается аппарат быстрее конкурентов.

Далее - диагональ экрана. У старых iPhone дисплеи гораздо меньше по сравнению с новым Poco x3 Pro: это 6,6 дюймов против 5,5 дюймов или меньше. Также экран практически безрамочный, если сравнивать с iPhone.

Следующее - аккумулятор. У iPhone объём батареи небольшой (меньше 2000 мАч), к тому же подержанные версии продаются с уже «убитым» аккумулятором. В Poco же ёмкость аккумулятора составляет 5160 мАч, и этого хватит на 1,5-2 дня пользования смартфоном.

Кроме того, частота обновления экрана в версиях iPhone 6S, 7, 8 - всего 60 Гц. В то же время у Poco это 120 Гц.