Новый Xiaomi среднего класса сравнили со старыми флагманскими iPhone

Новый Xiaomi среднего класса сравнили со старыми флагманскими iPhoneПо некоторым параметрам он превзошёл их
По словам ведущего канала DimaViper Live, аппарат Poco X3 Pro на самом деле лучше старых моделей iPhone, то есть iPhone 6S, 7, 8. Это доказывает сравнение основных характеристик устройств.
Прежде всего, скорость включения смартфона у Poco X3 Pro выше, чем у iPhone. Другими словами, запускается аппарат быстрее конкурентов.
Далее - диагональ экрана. У старых iPhone дисплеи гораздо меньше по сравнению с новым Poco x3 Pro: это 6,6 дюймов против 5,5 дюймов или меньше. Также экран практически безрамочный, если сравнивать с iPhone.
Следующее - аккумулятор. У iPhone объём батареи небольшой (меньше 2000 мАч), к тому же подержанные версии продаются с уже «убитым» аккумулятором. В Poco же ёмкость аккумулятора составляет 5160 мАч, и этого хватит на 1,5-2 дня пользования смартфоном.
Кроме того, частота обновления экрана в версиях iPhone 6S, 7, 8 - всего 60 Гц. В то же время у Poco это 120 Гц.
Ещё один пункт - объём памяти. Встроенной памяти (если говорить о базовых комплектациях) в 6S - 16 ГБ, в 7 - 32 ГБ, в 8 - 64 ГБ. А вот в Poco - минимум 128 ГБ. Оперативной памяти тоже у Poco гораздо больше: 6 ГБ против 2 ГБ.
Имеется у Poco X3 Pro и разъём для наушников, в то время как у iPhone 7 и 8 его уже нет. Ещё один плюс Poco - наличие ИК-порта.
Блок камер у китайского смартфона состоит из четырёх модулей, в то время как у всех iPhone - из одного. Также у Poco есть возможность снимать на макрообъектив, с широкоугольного объектива, в портретном режиме и т.п.
Удобно, что у Poco сканер отпечатка установлен сбоку, а также есть функция разблокировки по лицу. Подобного нет у старых моделей iPhone.
Что же касается процессора, то эксперт советует обратить внимание всё же на тот, что установлен в Poco X3 Pro.
Есть у Poco и минусы в сравнении со старыми устройствами Apple. Это большой вес (более 200 граммов), значительная толщина. Также у iPhone 7, 8 есть влагозащита, и в целом у версий 6S, 7, 8 - премиальные материалы корпуса.