Nubia Red Magic разгромила ASUS ROG Phone 9 Pro в сравнительном тесте

Оба смартфона оснащены Snapdragon 8 Elite. У RedMagic доступно 12/16/24 ГБ оперативной памяти, у ROG — 16 и 24 ГБ. Что касается ёмкости внутренней памяти, то у Nubia это 256, 512 ГБ и 1 ТБ, у ASUS — 512 ГБ и 1 ТБ. Работают устройства на Android 15, но прошивка у каждого своя. RedMagic предлагает всего 1 год обновлений операционной системы и 3 года обновлений безопасности, в то же время ASUS — 2 года обновлений ОС и 5 лет обновлений безопасности.

Результаты тестирования обоих смартфонов — ниже.

Дисплей у RedMagic имеет диагональ 6,85″, у ROG — 6,78″. В обоих случаях это матрица AMOLED, но разрешение и плотность пикселей немного выше у Nubia. Частота обновления экрана у Asus — 185 Гц, у ZTE — 144 Гц. Все эти характеристики вы тоже можете увидеть ниже.

Камеры — не самая сильная сторона этих устройств. Тем не менее в разных условиях ROG Phone 9 Pro справляется со съёмкой фото и видео лучше в целом.

Ёмкость аккумулятора у RedMagic 10 Pro — 7015 мАч, у ROG Phone 9 Pro — 5800 мАч. У первого смартфона зарядка на 100 Вт, у второго — 56 Вт. При этом у ROG есть поддержка и беспроводной зарядки на 15 Вт.