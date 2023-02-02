Нужно ли современным смартфонам защитное стекло

Нужно ли современным смартфонам защитное стеклоИли хватит того, что установлено на самом устройстве
При покупке дорогого смартфона встаёт вопрос о его защите. В частности, об использовании защитного стекла. Но так ли оно нужно? И подойдёт ли плёнка?
Фото: iXBT.com
Современные смартфоны, даже бюджетные, оснащаются стёклами, поцарапать которые довольно сложно. Поэтому и смысла сейчас покупать плёнку нет, ведь спасает она лишь от царапин.
Что касается защитных стёкол, то они сейчас гораздо более популярны, чем раньше. И их и правда нужно покупать для защиты экрана.
iXBT.com
Для создания экранов дорогих смартфонов используется технология Gorilla Glass. Подобные стёкла в итоге отличаются высокой ударостойкостью. Но стойкость к ударам и к царапинам - это разные понятия. У стекла Gorilla Glass твёрдость 6-6,5H, а это значит, что его можно поцарапать чем-то вроде кварца. У защитных стёкол твёрдость равняется 9H, что обеспечивает защиту от царапин, нанесённых почти любыми бытовыми материалами.
С другой стороны, защитное стекло очень хрупкое. Соответственно, при падении оно либо потрескается, либо полностью разобьётся. Но вероятность этого - ниже, чем при падении смартфона с оригинальным стеклом. И если у вас флагман, то это значительно сэкономит вам деньги.