Нужно ли современным смартфонам защитное стекло

Современные смартфоны, даже бюджетные, оснащаются стёклами, поцарапать которые довольно сложно. Поэтому и смысла сейчас покупать плёнку нет, ведь спасает она лишь от царапин.

Что касается защитных стёкол, то они сейчас гораздо более популярны, чем раньше. И их и правда нужно покупать для защиты экрана.