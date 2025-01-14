Обновляться нет смысла: Redmi Note 14 Pro+ сравнили с 13 Pro+

Комплектация у Note 13 Pro+ и 14 Pro+. Вы получаете чехол, зарядку на 120 Вт. При этом заряжается новая модель всего на 3 минуты быстрее старой: 36 минут против 39 минут. Новый смартфон также прочнее, водонепроницаемый, но вряд ли это существенный повод для обновления.

По части звука, датчика разблокировки устройства одинаковые. Единственное же различие между ними по экрану — это яркость: у нового 14 Pro+ она немного больше.

13 Pro+ оснащён Dimensity 7200 Ultra, а 14 Pro+ - Snapdragon 7S Gen 3. Результаты их тестирования — ниже. Как игровые смартфоны они на одном уровне, но новинка всё же нагревается меньше.

Если говорить о камерах, то Note 14 Pro+ фотографирует и снимает видео примерно так же по качеству, как и 13 Pro+, а иногда и хуже. С примерами фото вы можете ознакомиться ниже. Единственный аспект, в котором 14 Pro+ лучше, — это возможность приближения объектов при съёмке портретов.