Обзорщик Андрей из Quke назвал лучшие смартфоны до 10 тысяч рублей

Обзорщик Андрей из Quke назвал лучшие смартфоны до 10 тысяч рублейВот что точно стоит покупать
Samsung Galaxy A05s. Он отличается от A05 и А06. У него мощнее процессор, лучше камера. Это действительно топ за свои деньги. Работает А05S на процессоре Snapdragon 680, аккумулятор у него на 5000 мА*ч.
Xiaomi Redmi 12, Redmi 13C, Poco C65. Все эти модели работают на Helio G85. В целом их можно назвать близнецами, так как они почти ничем друг от друга не отличаются.
Realme Note 50. Это очень большой смартфон. При этом лучше брать версию с 4 ГБ оперативной памяти вместо 3.
Realme C61. Можно сказать, что это Realme Note 50, но с большим количеством ОЗУ. Также у него качественнее дисплей, корпус.
Tecno Spark Go 1. Оснащён он процессором Unisoc T615. У него очень простые дисплей, камера, но свои задачи смартфон выполняет.
Infinix Smart 8. Это практически то же самое, что и Tecno Spark Go 1.