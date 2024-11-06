Обзорщик Андрей из Quke назвал лучшие смартфоны до 10 тысяч рублей

Samsung Galaxy A05s. Он отличается от A05 и А06. У него мощнее процессор, лучше камера. Это действительно топ за свои деньги. Работает А05S на процессоре Snapdragon 680, аккумулятор у него на 5000 мА*ч.

Xiaomi Redmi 12, Redmi 13C, Poco C65. Все эти модели работают на Helio G85. В целом их можно назвать близнецами, так как они почти ничем друг от друга не отличаются.

Realme Note 50. Это очень большой смартфон. При этом лучше брать версию с 4 ГБ оперативной памяти вместо 3.