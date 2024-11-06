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Опубликовано 06 ноября 2024, 16:30
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Обзорщик Андрей из Quke назвал лучшие смартфоны до 10 тысяч рублей

Вот что точно стоит покупать
На YouTube-канале Quke.ru перечислили модели смартфонов, которые лучше брать при бюджете 10 тысяч рублей.
Обзорщик Андрей из Quke назвал лучшие смартфоны до 10 тысяч рублей
© Quke.ru

Samsung Galaxy A05s. Он отличается от A05 и А06. У него мощнее процессор, лучше камера. Это действительно топ за свои деньги. Работает А05S на процессоре Snapdragon 680, аккумулятор у него на 5000 мА*ч.

Xiaomi Redmi 12, Redmi 13C, Poco C65. Все эти модели работают на Helio G85. В целом их можно назвать близнецами, так как они почти ничем друг от друга не отличаются.

Realme Note 50. Это очень большой смартфон. При этом лучше брать версию с 4 ГБ оперативной памяти вместо 3.

Обзорщик Андрей из Quke назвал лучшие смартфоны до 10 тысяч рублей
© Quke.ru

Realme C61. Можно сказать, что это Realme Note 50, но с большим количеством ОЗУ. Также у него качественнее дисплей, корпус.

Tecno Spark Go 1. Оснащён он процессором Unisoc T615. У него очень простые дисплей, камера, но свои задачи смартфон выполняет.

Infinix Smart 8. Это практически то же самое, что и Tecno Spark Go 1.