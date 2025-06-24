Обзорщик-британец назвал лучшие смартфоны в разных категориях

Лучший бюджетный смартфон

Motorola Moto G56 5G. Симпатичный водонепроницаемый Android-смартфон с отличным пользовательским интерфейсом. Вы получите длительное время работы от аккумулятора и приемлемую камеру.

Honor 400 Lite. Подойдёт тем, кто мечтает об iPhone, но не может себе его позволить по деньгам. У этого смартфона есть похожий на айфоновский вырез для фронтальной камеры, кнопка для камеры.

Nothing CMF Phone 2 Pro. Это лучший выбор среди недорогих смартфонов на сегодня. Модульный смартфон с AMOLED-экраном, хорошей камерой, неплохой автономностью.

Лучший смартфон среднего класса

Nothing Phone 3a и 3а Pro. Большинству людей вполне хватит младшей версии - 3а, но если для вас важны фотовозможности, то берите 3а Pro.

Лучший камерофон

OnePlus 13. Он превосходит Vivo X200 Ultra и Xiaomi 15 Ultra по качеству снимков в движении.