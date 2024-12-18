При подключении к программе на компьютере оказалось, что купленный iPhone 12 был раньше синего цвета. Кроме того, он уже заряжался 23 раза, при этом состояние батареи 100%.

Если судить по результатам тестирования процессора у подержанного iPhone 12, то его должно хватить ещё года на два-три для большинства задач.