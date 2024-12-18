Опубликовано 18 декабря 2024, 01:301 мин.
Обзорщик купил б/у iPhone 12 с Wildberries — как ни странно, никаких дефектовНо всё равно это лотерея
На YouTube-канале DimaViper эксперт рассказал, чего стоит ожидать от подержанного iPhone 12 при его заказе на маркетплейсах.
Восстановленный iPhone 12 на 128 ГБ пришёл в практически идеальном состоянии, без следов эксплуатации. Правда, одна из камер оказалась установлена немного неровно.
Также ведущему попалась модель с неоригинальным экраном. Он недостаточно яркий и с плохими углами обзора.
При подключении к программе на компьютере оказалось, что купленный iPhone 12 был раньше синего цвета. Кроме того, он уже заряжался 23 раза, при этом состояние батареи 100%.
Если судить по результатам тестирования процессора у подержанного iPhone 12, то его должно хватить ещё года на два-три для большинства задач.
Источник:DimaViper
Автор:Валерия Филимонова