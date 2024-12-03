Обзорщик купил и протестировал б/у iPhone с Wildberries

Обзорщик купил и протестировал б/у iPhone с WildberriesВот что от этого устройства стоит ожидать
Что вы получите сейчас, если закажете iPhone XS? Естественно, он будет восстановленный, а значит, вам может попасться экземпляр с какими внешними дефектами. У ведущего DimaViper оказалась модель с пылью около камеры и переключателя режимов.
Самая главная проблема восстановленных Айфонов - это очень слабые аккумуляторы. Поэтому разряжаются они очень быстро.
Face ID работал у смартфона без проблем, переключатель беззвучного режима тоже. Кнопки громкости тоже функционируют. При этом динамики оказались очень тихими.
Фронтальная камера на восстановленном iPhone XS делает очень шумные и зернистые фото. На основную камеру качество снимков тоже не особо впечатляет. При этом на этом смартфоне нет даже ночного режима.
В AnTuTu набрал XS почти 700 тысяч баллов. Siri тоже работает на нём, но не всегда так, как надо.
Вывод
Восстановленный iPhone XS с Wildberries выглядит сейчас всё ещё стильно и современно, если не считать больших рамок. Он поддерживает также iOS 18. Однако у него слабая батарея, он сильно греется даже при обычном пользовании. Камера у него наравне с новыми бюджетными смартфонами на Android.