Обзорщик купил и протестировал б/у iPhone с Wildberries

Face ID работал у смартфона без проблем, переключатель беззвучного режима тоже. Кнопки громкости тоже функционируют. При этом динамики оказались очень тихими.

Фронтальная камера на восстановленном iPhone XS делает очень шумные и зернистые фото. На основную камеру качество снимков тоже не особо впечатляет. При этом на этом смартфоне нет даже ночного режима.

В AnTuTu набрал XS почти 700 тысяч баллов. Siri тоже работает на нём, но не всегда так, как надо.

Вывод

Восстановленный iPhone XS с Wildberries выглядит сейчас всё ещё стильно и современно, если не считать больших рамок. Он поддерживает также iOS 18. Однако у него слабая батарея, он сильно греется даже при обычном пользовании. Камера у него наравне с новыми бюджетными смартфонами на Android.