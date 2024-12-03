Телефоны
Опубликовано 03 декабря 2024, 07:30
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Обзорщик купил и протестировал б/у iPhone с Wildberries

Вот что от этого устройства стоит ожидать
В одном из выпусков на YouTube-канале DimaViper эксперт рассказал, стоит ли заказывать сейчас на маркетплейсах восстановленные Айфоны.
Обзорщик купил и протестировал б/у iPhone с Wildberries
© DimaViper

Что вы получите сейчас, если закажете iPhone XS? Естественно, он будет восстановленный, а значит, вам может попасться экземпляр с какими внешними дефектами. У ведущего DimaViper оказалась модель с пылью около камеры и переключателя режимов.

Самая главная проблема восстановленных Айфонов - это очень слабые аккумуляторы. Поэтому разряжаются они очень быстро.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© DimaViper

Face ID работал у смартфона без проблем, переключатель беззвучного режима тоже. Кнопки громкости тоже функционируют. При этом динамики оказались очень тихими.

Фронтальная камера на восстановленном iPhone XS делает очень шумные и зернистые фото. На основную камеру качество снимков тоже не особо впечатляет. При этом на этом смартфоне нет даже ночного режима.

В AnTuTu набрал XS почти 700 тысяч баллов. Siri тоже работает на нём, но не всегда так, как надо.

Вывод

Восстановленный iPhone XS с Wildberries выглядит сейчас всё ещё стильно и современно, если не считать больших рамок. Он поддерживает также iOS 18. Однако у него слабая батарея, он сильно греется даже при обычном пользовании. Камера у него наравне с новыми бюджетными смартфонами на Android.