Обзорщик назвал компактный OnePlus 13T отличным смартфоном, «но не для всех»

Сканер отпечатков оптический и расположен слишком низко. Однако срабатывает быстро и точно.

Железо стоит на OnePlus 13T топовое. Это Snapdragon 8 Elite. Результаты тестирования смартфона можете увидеть выше. Оперативной памяти здесь от 12 до 16 ГБ, внутренней - от 256 ГБ до 1 ТБ.

Сэкономили в 13T на камерах. На задней панели модуля два. Это основной с оптической стабилизацией и фазовым автофокусом, а также телевик на 50 МП с приближением всего в два раза. Снимки выходят хорошие, но в динамике камера всё равно уступает матрицам с большим сенсором. Видео на основную камеру и телевик может снимать смартфон в 4К 60 к/с, качество получается неплохим. Ну и ширика, конечно, ему очень не хватает. При этом на фронтальную камеру записывать видео можно лишь в 1080р 30 к/с и только с цифровой стабилизацией.

Ещё одна особенность OnePlus 13T - влагозащита у него только по стандарту IP65. Вместе с тем аккумулятор у него на 6260 мА*ч, поддержка быстрой проводной зарядки на 80 Вт, а вот беспроводной нет.

Вывод

Среди плюсов OnePlus 13T - это внешний вид, премиальные материалы корпуса, компактность, большая батарея, отличные процессор и стандарты памяти. Но вот камеры поставили средние, а ширика вообще нет. Также у 13T медленный Type-C и заметный "подбородок".