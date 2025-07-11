Обзорщик назвал плюсы и минусы нового складного Samsung Galaxy Z Fold 7

К сожалению, у новинки есть и несколько серьёзных недостатков. Первый из них - отсутствие поддержки S-Pen.

У S25 Ultra новая модель переняла 200-мегапиксельную основную камеру, а внутреннем дисплее у неё вновь появился вырез под фронтальную камеру, что должно улучшить качество снимков и видео.

Ещё один минус Galaxy Z Fold 7 - это ёмкость аккумулятора. Она составляет всего 4400 мА*ч. При этом скорость зарядки ограничена всего 25 Вт, что совершенно неприемлемо для флагмана 2025 года.

Последний недостаток новики - высокая цена. Сейчас в США он стоит 2 тысячи долларов.