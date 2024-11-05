Обзорщик объяснил разницу между Realme 13+ и Realme 13 Pro+В некоторых моментах старшая версия хуже младшей
Внешне Realme 13+ и 13 Pro+ очень похожи. При этом младшая версия оснащена плоским дисплеем, а старшая — закругленным. Также на обоих смартфонах с завода уже есть защитные плёнки. В комплекте в обоих случаях идёт зарядка на 80 Вт, чехол.
Как ни странно, Realme 13+ запустился чуть быстрее, чем 13 Pro+. В обоих случаях экран — AMOLED, частота обновления 120 Гц. По оболочкам разницы тоже нет.
Realme 13+ работает на процессоре Dimensity 7300 Energy, а 13 Pro+ - Snapdragon 7s Gen 2. С точки зрения производительности они примерно одинаковы. Результаты их тестирования — ниже.
У Realme 13+ есть дополнительный портретный модуль на 2 МП, а у Realme 13 Pro+ это перископ с 3-кратным оптическим зумом на 50 МП и ширик на 8 МП. То есть у старшей версии все камеры полезные. Фронтальный объектив у 13+ на 16 МП, у 13 Pro+ - на 32 МП. Естественно, на основную камеру фото качественнее получаются действительно у Realme 13 Pro+. При этом в снимках на фронталку разницы особо между этими смартфонами нет. Примеры фотографий — выше.
На основную камеру оба устройства могут записывать видео в разрешении 4К 30 к/с максимум. А на фронтальную камеру в 4К может снимать только 13 Pro+.
Ёмкость аккумулятора у Realme 13+ составляет 5000 мАч, у 13 Pro+ - 5200 мАч. Заряжаются они оба примерно за 50−55 минут. Хватает их где-то на полтора дня.
Вывод
С точки зрения производительности версия 13 Pro+ показывает себя не лучше, чем 13+. В то же время у Realme 13 Pro+ гораздо лучше набор камер. У Realme 13 есть в отличие от старшей модели возможность расширения памяти при помощи флешки и разъём для наушников. Если вы фотографируете нечасто, то вам может больше подойти 13+.