Обзорщик объяснил разницу между Realme 13+ и Realme 13 Pro+

У Realme 13+ есть дополнительный портретный модуль на 2 МП, а у Realme 13 Pro+ это перископ с 3-кратным оптическим зумом на 50 МП и ширик на 8 МП. То есть у старшей версии все камеры полезные. Фронтальный объектив у 13+ на 16 МП, у 13 Pro+ - на 32 МП. Естественно, на основную камеру фото качественнее получаются действительно у Realme 13 Pro+. При этом в снимках на фронталку разницы особо между этими смартфонами нет. Примеры фотографий — выше.

На основную камеру оба устройства могут записывать видео в разрешении 4К 30 к/с максимум. А на фронтальную камеру в 4К может снимать только 13 Pro+.

Ёмкость аккумулятора у Realme 13+ составляет 5000 мАч, у 13 Pro+ - 5200 мАч. Заряжаются они оба примерно за 50−55 минут. Хватает их где-то на полтора дня.

Вывод

С точки зрения производительности версия 13 Pro+ показывает себя не лучше, чем 13+. В то же время у Realme 13 Pro+ гораздо лучше набор камер. У Realme 13 есть в отличие от старшей модели возможность расширения памяти при помощи флешки и разъём для наушников. Если вы фотографируете нечасто, то вам может больше подойти 13+.