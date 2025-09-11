Обзорщик объяснил, стоит ли переходить с iPhone 16 Pro Max на 17 Pro Max

Обзорщик объяснил, стоит ли переходить с iPhone 16 Pro Max на 17 Pro MaxЕсли вам нравится новый дизайн - заказывайте уже сейчас
iPhone 17 Pro Max оснащён теперь керамической защитой как спереди, так и сзади. Это делает его в четыре раза более устойчивым к трещинам и в три раза более устойчивым к царапинам.
Появилось у новинки и антибликовое покрытие. Apple также увеличила яркость дисплея до 3000 нит.
Что касается отказа от титана в корпусе, то, по словам производителя, алюминий в 20 раз лучше рассеивает тепло. Это способствовало тому, что у 17 Pro Max производительность улучшилась на 40%.
У новой модели теперь лучшее время работы аккумулятора среди всех Айфонов: до 39 часов воспроизведения видео по сравнению с 33 часами у 16 Pro Max. Благодаря новому блоку питания до 50% смартфон заряжается всего за 20 минут.
Селфи-камера у 17 Pro Max имеет разрешение 18 МП и датчик, который автоматически обрезает изображения, чтобы задать нужную ориентацию.
Ещё одна новая функция - запись двойного видео. Кроме того, на задней панели впервые установлены три модуля по 48 МП. Правда, теперь зум у телевика стал 4-кратным вместо 5-кратного. Также добавились новый режим кадрирования 8х, функция оптической стабилизации изображения со сдвигом 3D-сенсора, телеобъектив стал на 56% больше, чем у 16 Pro Max.
С точки зрения технических характеристик добавились Bluetooth 6 и Wi-Fi 7, а у iPhone 17 Pro появились модели со 128 ГБ внутренней памяти. При этом версия на 2 ТБ есть только у Pro Max.
Вывод
Даже по дизайну 17 Pro Max - самый необычный на сегодня Айфон. Возможно, кто-то перейдёт на новинку именно по этой причине. С другой стороны, новая модель предлагает 8-кратный зум, испарительную камеру для более стабильной работы, антибликовое покрытие, меньший нагрев, яркость 3000 нит.