Обзорщик объяснил, стоит ли переходить с iPhone 16 Pro Max на 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max оснащён теперь керамической защитой как спереди, так и сзади. Это делает его в четыре раза более устойчивым к трещинам и в три раза более устойчивым к царапинам.

Появилось у новинки и антибликовое покрытие. Apple также увеличила яркость дисплея до 3000 нит.

Что касается отказа от титана в корпусе, то, по словам производителя, алюминий в 20 раз лучше рассеивает тепло. Это способствовало тому, что у 17 Pro Max производительность улучшилась на 40%.