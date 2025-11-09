Обзорщик перечислил 10 лучших смартфонов для покупки на распродаже 11.11

Realme 15 Pro. Он оснащён процессором Snapdragon 7 Gen 4, оперативной памятью на 8 или 12 ГБ, внутренней на 256 или 512 ГБ. Также здесь частота обновления 144 Гц. защита IP69, аккумулятор на 7000 мА*ч, зарядка на 80 Вт. Полный цикл зарядки составляет 1 час 10 минут. Среди недостатков смартфона выделяются изогнутый экран, ложные срабатывания дисплея, невозможность длительной съёмки видео в непрерывном режиме, сброс яркости в играх, отсутствие eSIM, полноценного Always On Display, перекос по звуку. Но с точки зрения баланса это лучший смартфон за свои деньги, если вам не нужен телевик.

Xiaomi 14T. У этой модели есть защита IP68, процессор Dimensity 8300 Ultra. Оперативной памяти здесь - 8 или 12 ГБ, внутренней - 256 или 512 ГБ. Ёмкость аккумулятора на 5000 мА*ч, полный цикл зарядки составляет 50 минут, мощность блока питания до 67 Вт. Однако у смартфона нет мини-джека, возможности расширить внутреннюю память, беспроводной зарядки, плохая стабилизация видео, сбрасывается яркость в играх.

Realme 16 Pro Plus. Работает смартфон на процессоре Snapdragon 7s Gen 3. Оперативная память у него на 8/12 ГБ, внутренняя - на 256-512 ГБ. Дисплей изогнутый. Защита здесь IP68 и IP69, аккумулятор на 6000 мА*ч, зарядка на 80 Вт. Из минусов устройства можно назвать отсутствие ИК-порта, мини-джека, плохую работу GPS, слабое железо, плохую стабилизацию при видеосъёмке, отсутствие 4К 60 к/с для основных модулей. В то же время за эти деньги вы получаете хороший телевик и физический датчик приближения.

Poco X7 Pro. Из интересного здесь процессор Dimensity 8400 Ultra, защита от влаги и пыли IP69. Оперативной памяти у смартфона 8/12 ГБ, внутренней - 256/512 ГБ. Аккумулятор - на 6000 мА*ч, зарядка мощностью до 90 Вт. До 100% заряжается аппарат за 45 минут. Среди минусов - отсутствие обходной зарядки, виртуальный датчик приближения, старый USB-C, пластиковая рамка, вибромотор, отсутствие eSIM, не очень хорошая автономность, постоянный сброс яркости экрана. За 16 тысяч рублей вы не найдёте лучше вариант с точки зрения железа.

Poco F7. Процессор стоит здесь Snapdragon 8s Gen 4. Оперативной памяти 12 ГБ, постоянной 256 или 512 ГБ. Датчик приближения, увы, виртуальный. Также есть защита от воды и пыли IP68, аккумулятор на 6500 мА*ч, зарядка на 90 Вт (проводная) и 22,5 Вт (проводная реверсивная). Из минусов можно назвать урезанную технологию Always On Display. При этом за менее 20 тысяч рублей это идеальный смартфон, хоть ему и не хватает оптимизации.