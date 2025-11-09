Обзорщик перечислил 10 лучших смартфонов для покупки на распродаже 11.11

Обзорщик перечислил 10 лучших смартфонов для покупки на распродаже 11.11Можете заказывать любой из них на маркетплейсах
Realme 15 Pro. Он оснащён процессором Snapdragon 7 Gen 4, оперативной памятью на 8 или 12 ГБ, внутренней на 256 или 512 ГБ. Также здесь частота обновления 144 Гц. защита IP69, аккумулятор на 7000 мА*ч, зарядка на 80 Вт. Полный цикл зарядки составляет 1 час 10 минут. Среди недостатков смартфона выделяются изогнутый экран, ложные срабатывания дисплея, невозможность длительной съёмки видео в непрерывном режиме, сброс яркости в играх, отсутствие eSIM, полноценного Always On Display, перекос по звуку. Но с точки зрения баланса это лучший смартфон за свои деньги, если вам не нужен телевик.
Xiaomi 14T. У этой модели есть защита IP68, процессор Dimensity 8300 Ultra. Оперативной памяти здесь - 8 или 12 ГБ, внутренней - 256 или 512 ГБ. Ёмкость аккумулятора на 5000 мА*ч, полный цикл зарядки составляет 50 минут, мощность блока питания до 67 Вт. Однако у смартфона нет мини-джека, возможности расширить внутреннюю память, беспроводной зарядки, плохая стабилизация видео, сбрасывается яркость в играх.
Realme 16 Pro Plus. Работает смартфон на процессоре Snapdragon 7s Gen 3. Оперативная память у него на 8/12 ГБ, внутренняя - на 256-512 ГБ. Дисплей изогнутый. Защита здесь IP68 и IP69, аккумулятор на 6000 мА*ч, зарядка на 80 Вт. Из минусов устройства можно назвать отсутствие ИК-порта, мини-джека, плохую работу GPS, слабое железо, плохую стабилизацию при видеосъёмке, отсутствие 4К 60 к/с для основных модулей. В то же время за эти деньги вы получаете хороший телевик и физический датчик приближения.
Poco X7 Pro. Из интересного здесь процессор Dimensity 8400 Ultra, защита от влаги и пыли IP69. Оперативной памяти у смартфона 8/12 ГБ, внутренней - 256/512 ГБ. Аккумулятор - на 6000 мА*ч, зарядка мощностью до 90 Вт. До 100% заряжается аппарат за 45 минут. Среди минусов - отсутствие обходной зарядки, виртуальный датчик приближения, старый USB-C, пластиковая рамка, вибромотор, отсутствие eSIM, не очень хорошая автономность, постоянный сброс яркости экрана. За 16 тысяч рублей вы не найдёте лучше вариант с точки зрения железа.
Poco F7. Процессор стоит здесь Snapdragon 8s Gen 4. Оперативной памяти 12 ГБ, постоянной 256 или 512 ГБ. Датчик приближения, увы, виртуальный. Также есть защита от воды и пыли IP68, аккумулятор на 6500 мА*ч, зарядка на 90 Вт (проводная) и 22,5 Вт (проводная реверсивная). Из минусов можно назвать урезанную технологию Always On Display. При этом за менее 20 тысяч рублей это идеальный смартфон, хоть ему и не хватает оптимизации.
Poco X7. Процессор здесь - MediaTek Dimensity 7300 Ultra. Оперативной памяти - 8/12 ГБ, внутренней - 256/512 ГБ. Датчик приближения виртуальный и работает ужасно. Есть защита от влаги и пыли по стандарту IP68, ёмкость аккумулятора - 5110 мА*ч, мощность зарядки - до 45 Вт. Среди минусов выделяются старый USB-C, медленная зарядка, пластиковая рамка, посредственный вибромотор, слабый процессор, но всё это нивелируется ценой.
Nothing Phone (3a). Смартфон работает на процессоре Snapdragon 7s Gen 3. Оперативной памяти может быть 8 или 12 ГБ, внутренней - 128 или 256 ГБ. Аккумулятор у него на 5000 мА*ч, зарядка поддерживается на 50 Вт. При этом в комплекте обычно нет блока питания. Из минусов - скромная комплектация, неполноценное стерео, нет ИК-порта, eSIM, очень плохой сверхширик, не лучший ширик, плохие результаты в играх.
OnePlus Nord CE 5 5G. Оснащён процессором Dimensity 8350, оперативной памяти 8 ГБ, внутренней - 128-256 ГБ. Датчик приближения физический. Проводная зарядка у него на 80 Вт, до 100% заряжается за 1 час 10 минут. Беспроводной и реверсивной зарядки нет. Среди минусов можно выделить такие, как отсутствие блока питания в комплекте, слабые камеры, старый тип Type-C, пластиковая рамка, отсутствие LTPO, монозвук, отсутствие официальной защиты. Этот смартфон подойдёт, если вы хотите понять, нужен ли вам именно OnePlus. Много денег вы не потратите, но зато после него сможете спокойно купить флагман этого же бренда.
Realme P3 Ultra. Особенности этого смартфона - защита от влаги IP69, наличие режима съёмки под водой. Процессор здесь стоит Dimensity 8350 Ultra. Датчик приближения работает отлично и физический, ёмкость аккумулятора 6000 мА*ч. В PS Mark результат равняется 10 часам 28 минутам. Минус устройства - закруглённый по краям экран. За 20-21 тысячу этот смартфон станет отличным выбором.
Honor 200. Он работает на базе процессора Snapdragon 7 Gen 3. Оперативной памяти у этого смартфона 8/12 ГБ, внутренней - 256 или 512 ГБ. Есть также поддержка eSIM, ИК-порта, аккумулятор на 5200 мА*ч. Проводная зарядка у Honor 200 на 100 Вт, а поддержки беспроводной нет. В PS Mark автономность составила 9 часов 29 минут. Из минусов - виртуальный датчик приближения, нет разъёма для наушников, сброс яркости в играх, процент ШИМа выше среднего, отсутствие защиты от пыли и влаги.