Обзорщик перечислил 13 смартфонов с лучшей камерой на лето 2023 года

Samsung Galaxy S23 Ultra. Производитель установил на этот смартфон 200-мегапиксельный сенсор, который позволяет лучше фотографировать при слабом освещении. В результате вы почти всегда получаете чёткие снимки, даже в сложных условиях. Широкоугольная камера на 12 МП у него хороша, но выдаёт не такие уж качественные фото ночью и вечером. Также вам доступны два телефотообъектива, один из которых работает с 3-кратным оптическим зумом, другой - с 10-кратным. Видео при этом вы сможете записывать в разрешении до 8К.