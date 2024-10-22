Обзорщик перечислил хорошие смартфоны до 15 тысяч рублей

Huawei Nova 12i. За 15 тысяч рублей вы сможете купить версию с 8/128 ГБ памяти, разрешением дисплея Full HD, процессором Snapdragon 680, камерой 108 МП. Единственный минус этого смартфона в том, что у него установлен магазин приложений AppGallery. То есть Google-сервисов нет.

Tecno Camon 20 Pro 4G. Оснащён процессором G99, который лучше, чем Snapdragon 680. Идёт с 8/256 ГБ памяти, гарантией 13 месяцев, экраном AMOLED, частотой обновления 120 Гц. В комплекте вы получаете также зарядку на 33 Вт. Правда, модель эта прошлогодняя.