Обзорщик поделился первыми впечатлениями о новом Vivo X200 Pro

Обзорщик поделился первыми впечатлениями о новом Vivo X200 ProСмартфон выглядит очень привлекательно
Китайская версия Vivo X200 Pro идёт с зарядкой на 100 Вт, кабелем, иголкой для открытия лотка для сим-карт, а также чехлом.
Экран у смартфона очень качественный. Это AMOLED, 120 Гц, 6,78". Дисплей яркий, поэтому на солнце пользоваться телефоном можно без проблем.
Сканер отпечатков пальцев на Vivo X200 Pro стоит ультразвуковой, и срабатывает он быстро и точно. Качество сборки тоже хорошее.
На фронтальную камеру с разрешением 32 МП можно записывать портретное видео только в 1080p. Основная камера при этом может писать видео в 4К 30 к/с максимум. Есть также возможность приближения объекта в 100 раз, чтобы сделать фото. И это действительно впечатляет. Примеры снимков - ниже.
Работает Vivo X200 Pro в целом очень быстро и плавно. Кроме того, на нём уже стоит Android 15. Результаты его тестирования в AnTuTu - выше на изображении.
Ёмкость аккумулятора у смартфона - 6000 мА*ч. С ним вы получите 9-10 часов работы экрана. До 100% заряжается X200 Pro за чуть больше получаса.
Вывод
В целом Vivo X200 Pro - это мощная модель с большим количеством возможностей. Правда, пока это китайская версия, а глобальная ещё не вышла.