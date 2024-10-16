Обзорщик поделился первыми впечатлениями о новом Vivo X200 Pro

Китайская версия Vivo X200 Pro идёт с зарядкой на 100 Вт, кабелем, иголкой для открытия лотка для сим-карт, а также чехлом.

Экран у смартфона очень качественный. Это AMOLED, 120 Гц, 6,78". Дисплей яркий, поэтому на солнце пользоваться телефоном можно без проблем.

Сканер отпечатков пальцев на Vivo X200 Pro стоит ультразвуковой, и срабатывает он быстро и точно. Качество сборки тоже хорошее.

На фронтальную камеру с разрешением 32 МП можно записывать портретное видео только в 1080p. Основная камера при этом может писать видео в 4К 30 к/с максимум. Есть также возможность приближения объекта в 100 раз, чтобы сделать фото. И это действительно впечатляет. Примеры снимков - ниже.