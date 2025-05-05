Обзорщик сравнил Poco X7 с Redmi Note 14 Pro 5G и объяснил, какой лучше

С точки зрения памяти (скорости записи и чтения) Poco оказывается гораздо лучше конкурента. То же самое касается прошивки и операционной системы.

По части производительности лучше тоже был Poco. Он набрал больше баллов в AnTuTu: 1 миллион 507 тысяч против 650 тысяч у Redmi. Если для вас важно, чтобы смартфон тянул игры, нужно покупать Poco X7.

По автономности выигрывает также Poco. В тесте он выдал 17 часов 6 минут работы экрана, а Redmi - 13 часов 34 минуты.

С примерами фотографий вы можете ознакомиться выше. С точки зрения видеозаписи интереснее выглядит Poco. У него есть возможность снимать на основную камеру в 4К 60 к/с, а у Redmi - максимум в 4К 30 к/с. На фронтальную камеру видео записывать Poco может лишь в 1080р 30 к/с, а Redmi - в 1080р 60 к/с.

Вывод

Однозначный лидер среди двух смартфонов - это Poco X7. Несмотря на камеру с большим количеством мегапикселей у Redmi, всё равно этот аппарат не работает на полную и не показывает весь свой потенциал. Возможно, нужно подождать обновлений. Но на текущий момент нет смысла брать вместо Poco X7 именно Redmi Note 14 Pro 5G.