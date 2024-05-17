Ведущий рассмотрел китайскую версию смартфона Realme GT Neo 6SE. В комплекте с ним идут блок питания на 100 Вт, краткое руководство, ключ, чехол, кабель, защитная плёнка прямо на экране.

Задняя панель у Realme GT Neo 6SE из стекла, а рамка — пластиковая. Также у него заявлена защита по стандарту IP65, звук — стерео.

Диагональ экрана у смартфона — 6,78 дюйма, матрица — AMOLED LTPO 8T, разрешение — 2780×1264. Пиковая яркость составляла 1400−2000 люксов. Максимальная частота обновления дисплея — 120 Гц.

Работает Realme GT Neo 6SE на процессоре Snapdragon 7+ Gen 3. Есть варианты с оперативной памятью 8/12/16 ГБ и с постоянной 256/512 ГБ. Набирает процессор в AnTuTu более 1 миллиона баллов.

Ёмкость аккумулятора у новинки — 5500 мА*ч. В PS Mark удалось получить 7 часов 59 минут. Полный цикл зарядки составляет 35 минут.