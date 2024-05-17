Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Телефоны
Опубликовано 17 мая 2024, 13:30
1 мин.

Очень выгодный смартфон среднего класса — Realme GT Neo 6SE — протестировали в РФ

Вот в чём его особенности
Эксперт YouTube-канала «Польза NET» рассказал подробнее о новом китайском Realme GT Neo 6SE.
Очень выгодный смартфон среднего класса — Realme GT Neo 6SE — протестировали в РФ
© Польза NET

Ведущий рассмотрел китайскую версию смартфона Realme GT Neo 6SE. В комплекте с ним идут блок питания на 100 Вт, краткое руководство, ключ, чехол, кабель, защитная плёнка прямо на экране.

Задняя панель у Realme GT Neo 6SE из стекла, а рамка — пластиковая. Также у него заявлена защита по стандарту IP65, звук — стерео.

Диагональ экрана у смартфона — 6,78 дюйма, матрица — AMOLED LTPO 8T, разрешение — 2780×1264. Пиковая яркость составляла 1400−2000 люксов. Максимальная частота обновления дисплея — 120 Гц.

Работает Realme GT Neo 6SE на процессоре Snapdragon 7+ Gen 3. Есть варианты с оперативной памятью 8/12/16 ГБ и с постоянной 256/512 ГБ. Набирает процессор в AnTuTu более 1 миллиона баллов.

Ёмкость аккумулятора у новинки — 5500 мА*ч. В PS Mark удалось получить 7 часов 59 минут. Полный цикл зарядки составляет 35 минут.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Польза NET

Основная камера у GT Neo 6SE имеет разрешение 50 МП, также она поддерживает возможность записывать видео в 4К 60 к/с. Сверхширик отличается разрешением 8 МП, углом обзора 112 градусов, а видео он может писать только в 1080p 30 к/с. Фронтальный сенсор имеет разрешение 32 МП, может записывать видео в 4К 30 к/с. Примеры фотографий - выше.

Выводы

Сильные стороны Realme GT Neo 6SE — это яркий LTPO-экран, очень быстрая зарядка (за 31 минуту). Рассматривать его к покупке имеет смысл, если вы любите бренд Realme и дисплеи-водопады. Тем более что вы вряд ли ещё за ту же цену найдёте такой экран с хорошими процессором и камерой.