Очень выгодный смартфон среднего класса — Realme GT Neo 6SE — протестировали в РФВот в чём его особенности
Ведущий рассмотрел китайскую версию смартфона Realme GT Neo 6SE. В комплекте с ним идут блок питания на 100 Вт, краткое руководство, ключ, чехол, кабель, защитная плёнка прямо на экране.
Задняя панель у Realme GT Neo 6SE из стекла, а рамка — пластиковая. Также у него заявлена защита по стандарту IP65, звук — стерео.
Диагональ экрана у смартфона — 6,78 дюйма, матрица — AMOLED LTPO 8T, разрешение — 2780×1264. Пиковая яркость составляла 1400−2000 люксов. Максимальная частота обновления дисплея — 120 Гц.
Работает Realme GT Neo 6SE на процессоре Snapdragon 7+ Gen 3. Есть варианты с оперативной памятью 8/12/16 ГБ и с постоянной 256/512 ГБ. Набирает процессор в AnTuTu более 1 миллиона баллов.
Ёмкость аккумулятора у новинки — 5500 мА*ч. В PS Mark удалось получить 7 часов 59 минут. Полный цикл зарядки составляет 35 минут.
Основная камера у GT Neo 6SE имеет разрешение 50 МП, также она поддерживает возможность записывать видео в 4К 60 к/с. Сверхширик отличается разрешением 8 МП, углом обзора 112 градусов, а видео он может писать только в 1080p 30 к/с. Фронтальный сенсор имеет разрешение 32 МП, может записывать видео в 4К 30 к/с. Примеры фотографий - выше.
Выводы
Сильные стороны Realme GT Neo 6SE — это яркий LTPO-экран, очень быстрая зарядка (за 31 минуту). Рассматривать его к покупке имеет смысл, если вы любите бренд Realme и дисплеи-водопады. Тем более что вы вряд ли ещё за ту же цену найдёте такой экран с хорошими процессором и камерой.