Очистите память: что делать, если смартфон тормозит и нет денег на новый

Очистите память: что делать, если смартфон тормозит и нет денег на новый10 эффективных способов спасти устройство
Вот что вы можете сделать, если заметили, что ваш телефон стал тормозить.
Очистите внутреннюю память. Если свободного места меньше 20%, то пора удалять ненужные файлы на смартфоне. Это могут быть различные приложения, старые фото и видео. Также медиафайлы можно перенести в «облако». Если вы пользуетесь мессенджерами, то проверьте папки, связанные с ними.
Отключите фоновые процессы. В настройках найдите приложения, которые работают фоново, и отключите их при необходимости.
Перезагрузите смартфон. Благодаря регулярной перезагрузке вы можете очистить память, устранить некоторые баги.
Отключите анимацию. Это делается через режим разработчика. Для этого нужно зайти в настройки — раздел «О телефоне». Далее нажмите 7−10 раз подряд на строку «Номер сборки» — должно появиться уведомление об активации режима разработчика. Перейдите в раздел «Для разработчиков» и уменьшите скорость анимации до 0.5x или вообще отключите её.
Будьте осторожны с обновлениями. Они могут «утяжелять» систему, особенно это касается старых устройств.
Очистите кэш. Делается это при помощи раздела «Приложения». Выберите там то, что занимает много места, и нажмите «Очистить кэш».
Пользуйтесь SD-картой. Можете перенести туда видео, фото, различные документы.
Включите энергосберегающий режим. Он снижает нагрузку на процессор, продлевает время работы без подзарядки.
Удалите антивирус. Он просто не нужен, если вы скачиваете приложения только из Google Play или App Store. То же самое касается приложений, которые якобы ускоряют работу смартфона.
Замените батарею. Старый аккумулятор нагревается сильнее, из-за чего производительность ухудшается.