Очистите память: что делать, если смартфон тормозит и нет денег на новый

Вот что вы можете сделать, если заметили, что ваш телефон стал тормозить.

Очистите внутреннюю память. Если свободного места меньше 20%, то пора удалять ненужные файлы на смартфоне. Это могут быть различные приложения, старые фото и видео. Также медиафайлы можно перенести в «облако». Если вы пользуетесь мессенджерами, то проверьте папки, связанные с ними.

Отключите фоновые процессы. В настройках найдите приложения, которые работают фоново, и отключите их при необходимости.

Перезагрузите смартфон. Благодаря регулярной перезагрузке вы можете очистить память, устранить некоторые баги.

Отключите анимацию. Это делается через режим разработчика. Для этого нужно зайти в настройки — раздел «О телефоне». Далее нажмите 7−10 раз подряд на строку «Номер сборки» — должно появиться уведомление об активации режима разработчика. Перейдите в раздел «Для разработчиков» и уменьшите скорость анимации до 0.5x или вообще отключите её.

Будьте осторожны с обновлениями. Они могут «утяжелять» систему, особенно это касается старых устройств.