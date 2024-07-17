Один из лучших смартфонов за свои деньги — Realme GT Neo 6Вот что вы можете от него ожидать
Поставляется Realme GT Neo 6 с чехлом, кабелем, зарядкой на 120 Вт, защитной плёнкой, кратким руководством, ключом для извлечения слота.
У смартфона есть защита по стандарту IP65. Динамики здесь стерео, довольно громкие, но по качеству практически такие же, как у других моделей этой линейки. Также есть сильный перекос на нижний динамик.
Экран у GT Neo 6 имеет матрицу OLED LTPO 8T, диагональ 6,78 дюйма, разрешение 2780×1264, плотность пикселей 450 ppi. Кроме того, присутствует полноценный Always On Display. Частота обновления дисплея — от 1 до 120 Гц. Сам по себе экран — со слегка закруглёнными краями. Пиковая яркость заявлена 6000 нит, максимальная — 1600 нит. По ШИМу результат тоже был неплохим.
Работает Realme GT Neo 6 на процессоре Snapdragon 8S Gen 3. Оперативной памяти 12 или 16 ГБ, внутренней — 256/512 ГБ или 1 ТБ.
Ёмкость аккумулятора — 5500 мА*ч. От аккумулятора в комплекте до 100% заряжается за 33 минуты. В PS Mark удалось получить 8 часов 24 минуты.
Результаты тестирования процессора Snapdragon 8S Gen 3 — ниже.
Основная камера у GT Neo 6 50 МП с оптической стабилизацией, возможностью съёмки в 4К 60 к/с. Правда, 4К 120 к/с и 8К здесь нет. Сверхширик — на 8 МП с электронной стабилизацией и углом обзора 112 градусов. Фронтальный сенсор имеет разрешение 32 МП, электронную стабилизацию, возможность записи видео в 4К 30 к/с.
В авторежиме на основную камеру у GT Neo 6 бывают проблемы с засветами. Ультраширик снимает в любых условиях более-менее сносно. Если вам нужно будет сфотографировать какие-то документы, то в целом текст будет виден хорошо. Пример фото — выше.
Выводы
Relame GT Neo 6 вообще не имеет телевика, у него проще основной модуль камеры. Фронтальная камера может записывать также видео в 1080p 30 к/с и 4К 30 к/с. Оптимизирован же смартфон лучше, чем GT6, хотя у китайской версии нет 20-го бенда. За примерно 27 тысяч рублей это очень хороший конкурент Poco F6. Кроме того, у GT Neo 6 крутой экран, а время полной зарядки — всего 33 минуты.