Поставляется Realme GT Neo 6 с чехлом, кабелем, зарядкой на 120 Вт, защитной плёнкой, кратким руководством, ключом для извлечения слота.

У смартфона есть защита по стандарту IP65. Динамики здесь стерео, довольно громкие, но по качеству практически такие же, как у других моделей этой линейки. Также есть сильный перекос на нижний динамик.

Экран у GT Neo 6 имеет матрицу OLED LTPO 8T, диагональ 6,78 дюйма, разрешение 2780×1264, плотность пикселей 450 ppi. Кроме того, присутствует полноценный Always On Display. Частота обновления дисплея — от 1 до 120 Гц. Сам по себе экран — со слегка закруглёнными краями. Пиковая яркость заявлена 6000 нит, максимальная — 1600 нит. По ШИМу результат тоже был неплохим.

Работает Realme GT Neo 6 на процессоре Snapdragon 8S Gen 3. Оперативной памяти 12 или 16 ГБ, внутренней — 256/512 ГБ или 1 ТБ.

Ёмкость аккумулятора — 5500 мА*ч. От аккумулятора в комплекте до 100% заряжается за 33 минуты. В PS Mark удалось получить 8 часов 24 минуты.

Результаты тестирования процессора Snapdragon 8S Gen 3 — ниже.