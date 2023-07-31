Одинаковые по цене смартфоны Tecno и Infinix сравнили по скорости работы

Смартфон Tecno Camon 20 оснащён процессором Helio G85 и 8 ГБ оперативной памяти. Что касается Infinix Note 30, то на нём стоит MediaTek Helio G99 с 8 ГБ ОЗУ.

Как ожидалось, Infinix запустился из двух смартфонов быстрее. Разница между ним и более медленным Camon 20 составила 2-3 секунды.

Набиратель номера чуть быстрее открылся на Infinix Note 30, как и настройки. Но приложение камеры немного быстрее запустилось уже на Camon 20.