OnePlus 10 Pro против Samsung S22 Ultra: за что такая огромная переплата?Есть один нюанс
Эксперт YouTube-канала DimaViper Live протестировал и сравнил в работе два топовых смартфона: Samsung S22 Ultra и OnePlus 10 Pro. Почему же из них Samsung стоит намного дороже?
Фото: DimaViper Live
Ведущий YouTube-канала DimaViper Live сравнил по характеристикам и в работе OnePlus 10 Pro и Samsung S22 Ultra. За что же мы переплачиваем, покупая Samsung за примерно 80 тысяч рублей?
Прежде всего, нужно сказать о комплектации. Она хуже у Samsung, но сам смартфон выглядит более дорого и солидно (хотя и лежит в руке не так удобно) по сравнению с OnePlus. В коробке вместе с OnePlus 10 Pro вы получаете также чехол, мощную зарядку (в 80 Вт), кабель для быстрой зарядки, наклейки. У S22 Ultra в комплекте идёт только провод Type-C и скрепка (а зарядка поддерживается максимальной мощностью в 45 Вт).
У обоих устройств нет разъёма для наушников. При этом по форме OnePlus - с закруглёнными краями, Samsung - с более прямыми. Кроме того, стекло на передней и на задней панели дороже тоже у S22 Ultra. Сам по себе экран немного больше у S22 Ultra, да и пиковая яркость у него выше. Но при наклоне дисплей становится у модели Samsung сине-зелёного цвета по сравнению с OnePlus, а ещё на нём сильнее заметен ШИМ.
Процессор стоит на обоих устройствах один и тот же. Это Snapdragon 8 Gen 1 (хотя у Samsung есть также версия с Exynos 2200). При этом OnePlus идёт с объёмом памяти 8/128 ГБ, Samsung - 12/256 ГБ. Результаты тестирования вы можете увидеть ниже. В целом разница между смартфонами незначительная, но Samsung S22 Ultra показывает себя чуть лучше.
За что мы действительно переплачиваем при покупке Samsung S22 Ultra, так это камеры. Снимки у него заметно качественнее при 10-кратном приближении (за счёт оптической стабилизации изображения; см. фото ниже), и то же самое можно сказать о фронтальном объективе. Хотя угол обзора у широкоугольной камеры больше (150 градусов против 120 градусов) всё-таки на OnePlus.
Вывод
Если выбирать из двух смартфонов, то лучше остановить свой выбор на Samsung S22 Ultra. Он превосходит OnePlus по многим параметрам и в целом ощущается дороже.