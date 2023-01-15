OnePlus 10 Pro против Samsung S22 Ultra: за что такая огромная переплата?

Ведущий YouTube-канала DimaViper Live сравнил по характеристикам и в работе OnePlus 10 Pro и Samsung S22 Ultra. За что же мы переплачиваем, покупая Samsung за примерно 80 тысяч рублей?

Прежде всего, нужно сказать о комплектации. Она хуже у Samsung, но сам смартфон выглядит более дорого и солидно (хотя и лежит в руке не так удобно) по сравнению с OnePlus. В коробке вместе с OnePlus 10 Pro вы получаете также чехол, мощную зарядку (в 80 Вт), кабель для быстрой зарядки, наклейки. У S22 Ultra в комплекте идёт только провод Type-C и скрепка (а зарядка поддерживается максимальной мощностью в 45 Вт).

У обоих устройств нет разъёма для наушников. При этом по форме OnePlus - с закруглёнными краями, Samsung - с более прямыми. Кроме того, стекло на передней и на задней панели дороже тоже у S22 Ultra. Сам по себе экран немного больше у S22 Ultra, да и пиковая яркость у него выше. Но при наклоне дисплей становится у модели Samsung сине-зелёного цвета по сравнению с OnePlus, а ещё на нём сильнее заметен ШИМ.

Процессор стоит на обоих устройствах один и тот же. Это Snapdragon 8 Gen 1 (хотя у Samsung есть также версия с Exynos 2200). При этом OnePlus идёт с объёмом памяти 8/128 ГБ, Samsung - 12/256 ГБ. Результаты тестирования вы можете увидеть ниже. В целом разница между смартфонами незначительная, но Samsung S22 Ultra показывает себя чуть лучше.