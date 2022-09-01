OnePlus 10R против 10 Pro: какой лучше по соотношению цены и качества

OnePlus 10R (Ace) и OnePlus 10 Pro считаются очень мощными смартфонами. При этом полноценным флагманом можно назвать лишь OnePlus 10 Pro. Но какой из них всё-таки лучше по качеству и цене?

По комплектации устройства очень схожи. При этом блок питания у 10R (Ace) мощнее, чем у более дорогого OnePlus 10 Pro: 160 Вт против 80 Вт. По материалам корпуса лидирует из двух устройств, конечно же, флагманский OnePlus 10 Pro. Он сделан из металла и стекла. В то же время в руке удобнее держать более дешёвый OnePlus 10R (Ace).

С точки зрения дисплеев различия есть лишь в их разрешении (чуть меньше у 10R) и в стекле (более надёжное защитное стекло у OnePlus 10 Pro).

Процессы стоят на смартфонах при этом разные. На 10R установлен MediaTek 8100, на 10 Pro - Snapdragon 8 Gen 1. Естественно, что по мощности флагманский аппарат будет превосходить OnePlus 10R, но также он сильно нагревается. Это доказывают и результаты тестирования (см. ниже).