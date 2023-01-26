OnePlus 10T против OnePlus 10 Pro: в чём отличия и какой лучше

В одном из выпусков на YouTube-канале DimaViper Live ведущий сравнил OnePlus 10 Pro и OnePlus 10T. Стоят они сейчас примерно одинаково, так что лучше взять?

10T (Ace Pro) - это упрощённая версия OnePlus 10 Pro. Но велика ли между ними в целом разница?

В комплекте с OnePlus 10T идёт мощная зарядка в 150 Вт, а с 10 Pro - в 80 Вт. Также вы получите в обоих случаях чехол, кабель для зарядки.

В обоих случаях диагональ экрана равняется 6,7 дюйма, но на версии 10 Pro разрешение у него чуть повыше: 3216x1440 против Full HD. Также у OnePlus 10 Pro лучше стекло.

Процессоры стоят на смартфонах разные. У 10 Pro это 8 Gen 1, у 10T - 8+ Gen 1. Результаты тестирования вы можете увидеть ниже. В целом чуть мощнее оказывается OnePlus 10T.