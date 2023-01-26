OnePlus 10T против OnePlus 10 Pro: в чём отличия и какой лучше

OnePlus 10T против OnePlus 10 Pro: в чём отличия и какой лучшеПохожи ли эти смартфоны характеристиками так же, как названиями?
У OnePlus есть два очень схожих внешне и по названиям устройства: это OnePlus 10 Pro и OnePlus 10T. Но в чём всё-таки между ними разница и какой стоит покупать?
Фото: DimaViper Live
В одном из выпусков на YouTube-канале DimaViper Live ведущий сравнил OnePlus 10 Pro и OnePlus 10T. Стоят они сейчас примерно одинаково, так что лучше взять?
10T (Ace Pro) - это упрощённая версия OnePlus 10 Pro. Но велика ли между ними в целом разница?
В комплекте с OnePlus 10T идёт мощная зарядка в 150 Вт, а с 10 Pro - в 80 Вт. Также вы получите в обоих случаях чехол, кабель для зарядки.
В обоих случаях диагональ экрана равняется 6,7 дюйма, но на версии 10 Pro разрешение у него чуть повыше: 3216x1440 против Full HD. Также у OnePlus 10 Pro лучше стекло.
Процессоры стоят на смартфонах разные. У 10 Pro это 8 Gen 1, у 10T - 8+ Gen 1. Результаты тестирования вы можете увидеть ниже. В целом чуть мощнее оказывается OnePlus 10T.
По характеристикам камер на бумаге выигрывает OnePlus 10 Pro. Но так ли на деле?
Фотографии, сделанные в обычном режиме на 10T и 10 Pro, не отличаются почти ничем. Разница становится заметна при использовании широкоугольного объектива и зума: более качественные фото выходят действительно на 10 Pro.
Вывод
OnePlus 10 Pro - это действительно полноценный флагман, который в отличие от 10T поддерживает беспроводную зарядку и имеет защиту по стандарту IP68. По сравнению с ним OnePlus 10T выглядит куда проще, но на нём стоит более новый процессор и энергоэффективность у него лучше. Однако если вы часто фотографируете, записываете видео, то возьмите 10 Pro. Если же вы часто играете и вам нужно больше памяти, то выбирайте 10T.