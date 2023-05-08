OnePlus 11 новее, а OnePlus 10 Pro вроде «более флагман». Так какой лучше?

По всем внешним элементам и габаритам OnePlus 11 и OnePlus 10 Pro идентичны. В комплекте с 10 Pro идёт зарядка в 80 Вт, а с 11-м - в 100 Вт. В то же время вместе с OnePlus 11 вы больше не можете получить чехол прямо в коробке.

Экраны у устройств ничем не отличаются друг от друга. И внешне, и по характеристикам они идентичны.

Аккумуляторы у этих смартфонов OnePlus тоже одинаковые. Их ёмкость составляет 5000 мА*ч. Но при этом 10 Pro поддерживает беспроводную зарядку, а OnePlus 11 - нет.

Защита от воды у OnePlus 10 Pro - по стандарту IP68, у OnePlus 11 - по стандарту IP64. Однако 11-я версия OnePlus оснащена новым процессором Snapdragon 8 Gen 2, тогда как 10 Pro - Snapdragon 8 Gen 1. В AnTuTu тоже видно, что OnePlus 11 более мощный по сравнению с 10 Pro (см. ниже). Однако если вы перейдёте с одного смартфона на другой, то разницы особо не почувствуете.