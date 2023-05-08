OnePlus 11 новее, а OnePlus 10 Pro вроде «более флагман». Так какой лучше?Устройства сравнили по основным параметрам
В одном из выпусков на YouTube-канале DimaViper Live ведущий рассказал, какой смартфон OnePlus лучше сегодня купить: OnePlus 10 Pro или OnePlus 11.
По всем внешним элементам и габаритам OnePlus 11 и OnePlus 10 Pro идентичны. В комплекте с 10 Pro идёт зарядка в 80 Вт, а с 11-м - в 100 Вт. В то же время вместе с OnePlus 11 вы больше не можете получить чехол прямо в коробке.
Экраны у устройств ничем не отличаются друг от друга. И внешне, и по характеристикам они идентичны.
Аккумуляторы у этих смартфонов OnePlus тоже одинаковые. Их ёмкость составляет 5000 мА*ч. Но при этом 10 Pro поддерживает беспроводную зарядку, а OnePlus 11 - нет.
Защита от воды у OnePlus 10 Pro - по стандарту IP68, у OnePlus 11 - по стандарту IP64. Однако 11-я версия OnePlus оснащена новым процессором Snapdragon 8 Gen 2, тогда как 10 Pro - Snapdragon 8 Gen 1. В AnTuTu тоже видно, что OnePlus 11 более мощный по сравнению с 10 Pro (см. ниже). Однако если вы перейдёте с одного смартфона на другой, то разницы особо не почувствуете.
На OnePlus 11 стоит более бюджетная камера в 50 МП, а на 10 Pro - более продвинутая в 48 МП. Также у OnePlus 10 Pro оптический 3-кратный зум, а у 11-го - 2-кратный, цифровой - 30-кратный и 20-кратный соответственно. Фронтальная камера у OnePlus 11 хуже: у неё разрешение 16 МП, а у 10 Pro - 32 МП. И это видно по качеству фотографий на фронталку (см. примеры выше). На основную камеру снимки выходят примерно одинаковые по качеству.
При этом OnePlus 10 Pro позволяет записывать видео в разрешении до 4К 120 к/с, а OnePlus 11 - только в 4К 60 к/с.
В целом по камерам у OnePlus 10 Pro лучше цветопередача, у OnePlus 11 фото получаются более резкими.
Вывод
Из OnePlus 10 Pro и 11 лучше, по мнению эксперта, присматриваться всё-таки к версии Pro. Тем более что стоит она гораздо дешевле. А если у вас уже 10 Pro, то переходить на OnePlus 11 точно нет смысла, так как вы разницы особо не ощутите.