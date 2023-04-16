OnePlus 11 уделывает по качеству камеры iPhone 14? Или любители китайщины привирают?Эксперт сравнил фото и видео с этих смартфонов
В выпуске на YouTube-канале TecworkZ выяснили, действительно ли OnePlus 11 фотографирует и записывает видео лучше iPhone 14.
Фото: TecworkZ
По цене OnePlus 11 и iPhone 14 примерно равны, хотя последний стоит немного дороже. Но у кого всё-таки лучше камеры?
OnePlus 11 оснащён основным объективом в 50 МП, широкоугольным в 48 МП, телефотообъективом в 32 МП и фронтальной камерой в 16 МП. Что касается iPhone 14, то он имеет основную камеру в 12 МП, ширик в 12 МП и фронтальный объектив в 12 МП.
Видео на основную камеру OnePlus может записывать максимум в 8К 24 к/с. В то же время iPhone 14 способен записывать видео только в 4К 60 к/с. Цветопередача на видео с iPhone при этом более естественная, а вечером у него меньше шумов. На фронтальную камеру iPhone 14 может записывать видео в 4К 60, а OnePlus 11 - максимум в 1080p 30 к/с. При этом качество записи на фронтальный объектив тоже выше у iPhone.
По цветопередаче фотографии с iPhone получаются днём более естественными.
С точки зрения динамического диапазона, однако, лидирует уже OnePlus. По сравнению с iPhone 14 он хуже обрабатывает яркие области.
Что касается фото, сделанных при приближении, то минимальное расстояние меньше у OnePlus. К тому же этот смартфон оснащён датчиком большего размера и режимом макросъёмки.
Снимки, сделанные на широкоугольную камеру iPhone 14, более детализированы, чем фотографии на OnePlus. При приближении в два раза видно также, что OnePlus уже выдаёт фотографии с большим количеством деталей.
Кроме того, у OnePlus 11 есть режим основной камеры в 50 МП. Тогда как у iPhone - максимум в 12 МП. При приближении этих снимков видно, что деталей всё же больше на OnePlus. Также снимки в режиме 50 МП занимают ещё и очень много места на телефоне.
Что касается портретных снимков, то iPhone и OnePlus в этом плане очень похожи. При этом iPhone 14 пытается сохранить естественный оттенок кожи, а OnePlus 11 делает лица ярче.
На вечерних снимках более реалистичная цветопередача всё-таки на iPhone по сравнению с OnePlus. В целом же изображения на iPhone 14 получаются более чёткими по сравнению с конкурентом. В ночном режиме с фотографиями лучше справляется уже OnePlus.
Селфи-фото гораздо более детализированными и чёткими выглядят на iPhone. Поэтому любителям подобных фото лучше не приобретать OnePlus.
Вывод
OnePlus, хотя и имеет камеру с высоким разрешением, при съёмке по умолчанию она не делает детализированные снимки. К этому добавляется тёплый подтон, неестественная цветопередача. В целом iPhone 14 выдаёт гораздо более детализированные и красивые фотографии с более натуральными цветами. Но вот в плане динамического диапазона iPhone сильно отстаёт. Портретные фото лучше получаются с iPhone, зато OnePlus может похвастаться записью видео в 8К.