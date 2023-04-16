OnePlus 11 уделывает по качеству камеры iPhone 14? Или любители китайщины привирают?

По цене OnePlus 11 и iPhone 14 примерно равны, хотя последний стоит немного дороже. Но у кого всё-таки лучше камеры?

OnePlus 11 оснащён основным объективом в 50 МП, широкоугольным в 48 МП, телефотообъективом в 32 МП и фронтальной камерой в 16 МП. Что касается iPhone 14, то он имеет основную камеру в 12 МП, ширик в 12 МП и фронтальный объектив в 12 МП.

Видео на основную камеру OnePlus может записывать максимум в 8К 24 к/с. В то же время iPhone 14 способен записывать видео только в 4К 60 к/с. Цветопередача на видео с iPhone при этом более естественная, а вечером у него меньше шумов. На фронтальную камеру iPhone 14 может записывать видео в 4К 60, а OnePlus 11 - максимум в 1080p 30 к/с. При этом качество записи на фронтальный объектив тоже выше у iPhone.

По цветопередаче фотографии с iPhone получаются днём более естественными.