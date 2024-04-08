OnePlus 12R назвали одним из лучших среди современных смартфонов

OnePlus 12R позиционируется чуть ниже, чем OnePlus 12 (то есть чем флагман). В то же время эта модель имеет приятный дизайн, крутую камеру, очень яркий изогнутый дисплей, аккумулятор на 5500 мА*ч, процессор Snapdragon 8 Gen 2.

В комплекте с OnePlus 12R вы получите быструю зарядку на 100 Вт, чехол, защитную плёнку (сразу на экране). Однако при этом смартфон не поддерживает беспроводную зарядку, у него нет влагозащиты.

Оснащена новинка экраном с Full HD++, LTPO, 12-битной матрицей, частотой обновления 120 Гц. Запас яркости очень большой: производитель обещает до 4500 нит.

Работает OnePlus 12R на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2 (8/12/16 ГБ оперативной памяти). В AnTuTu он набирает больше 1,5 миллиона баллов. Без проблем справляется он с любыми задачами и нагревается всего до 40 градусов.