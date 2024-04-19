OnePlus 12R признали крутым смартфоном, который «подпортили маркетологи»Вот в чём его особенности
В комплекте с OnePlus 12R идут только кабель и документация. Корпус у смартфона сделан из металла и стекла. Есть у аппарата и защита по стандарту IP64.
Экран у OnePlus 12R имеет диагональ 6,78 дюйма, частоту обновления от 1 до 120 Гц. Также дисплей отличается скругленными гранями. Пиковая яркость у смартфона в реальности 1300 нит, а не 4500 нит, как заявляет производитель.
Процессор на новинке стоит Snapdragon 8 Gen 2. Он набирает в AnTuTu 1,5 миллиона баллов. Объём ОЗУ — 16 ГБ, ПЗУ — 256 ГБ.
В ходе тестов нагревался смартфон до 45 градусов. Яркость при нагрузке сбрасывается, но довольно мягко.
Основной модуль у OnePlus 12R имеет 50 МП с оптической стабилизацией, есть также ширик на 8 МП и макро на 2 МП. В целом основная камера снимает неплохо, а вот остальные — посредственно. Максимум видео на основной объектив можно записывать в 4К 60 к/с. Но во время съёмки переключаться между объективами нельзя. Фронтальная камера имеет разрешение 16 МП, и она тоже довольно посредственная. К тому же записывает видео только в Full HD и без стабилизации.
Ёмкость аккумулятора у новинки — 5500 мА*ч. Гаджет поддерживает зарядку на 100 Вт и до 100% заряжается за 27 минут.
Вывод
Хитом OnePlus 12R точно не станет. Да, у него автономность, процессор и дисплей отличные, однако минимальная комплектация, не такая уж быстрая память, посредственные камеры.