OnePlus 12R признали крутым смартфоном, который «подпортили маркетологи»

В комплекте с OnePlus 12R идут только кабель и документация. Корпус у смартфона сделан из металла и стекла. Есть у аппарата и защита по стандарту IP64.

Экран у OnePlus 12R имеет диагональ 6,78 дюйма, частоту обновления от 1 до 120 Гц. Также дисплей отличается скругленными гранями. Пиковая яркость у смартфона в реальности 1300 нит, а не 4500 нит, как заявляет производитель.

Процессор на новинке стоит Snapdragon 8 Gen 2. Он набирает в AnTuTu 1,5 миллиона баллов. Объём ОЗУ — 16 ГБ, ПЗУ — 256 ГБ.

В ходе тестов нагревался смартфон до 45 градусов. Яркость при нагрузке сбрасывается, но довольно мягко.