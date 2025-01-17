OnePlus 13 превзошёл Pixel 9 Pro XL по качеству фото, но уступил по видео

OnePlus 13 оснащён тремя 50-мегапиксельными камерами, расположенными на задней панели. Это основной объектив, сверхширик и телевик с 3-кратным зумом. Фронтальная камера имеет у этого смартфона разрешение 32 МП.

Что касается Pixel 9 Pro XL, то вы получаете основную камеру на 50 МП, сверхширик на 48 МП и телевик на 48 МП с 5-кратным зумом. Селфи-объектив здесь на 42 МП.

Фото на фронтальную камеру получаются на OnePlus 13 по сравнению с Pixel намного более яркими. Также у него меньше угол обзора, чем на Pixel 9 Pro XL.

При слабом освещении иногда Pixel оказывается лучше OnePlus. По части видео Pixel 9 Pro XL даёт в целом более качественную картинку. Оба устройства также могут записывать видео в 4К 60 к/с, в том числе на фронтальную камеру. При этом Pixel позволяет приближать объекты в 5 раз, а OnePlus - только в 3 раза.

Примеры фотографий - ниже.